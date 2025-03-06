Задержан подозреваемый во взрыве в «Газпромбанке» в Москве. Видео

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Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего парня по делу взрыва банкомата
Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего парня по делу взрыва банкомата Фото:

Полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата «Газпромбанка» в торговом центре «Свиблово» на северо-востоке столицы. Им оказался молодой человек 2005 года рождения сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа столицы с использованием камер наружного наблюдения установили личность мужчины 2005 года рождения», — сообщили в пресс-службе МВД. Информацию приводит telegram-канал Shot. Подозреваемого задержали в квартире на Енисейской улице, где он проживал. Сейчас он находится на допросе. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следственные органы уточнили, что банкомат был поврежден в результате взрыва трех петард. Версия о причастности к инциденту украинских мошенников не подтвердилась.

Взрыв в ТРЦ «Свиблово» на улице Снежной произошел в 14:30 по местному времени. В ГУ МВД сообщили, что в результате взрыва пострадавших зафиксировано не было. Были повреждены только банкомат и остекление здания. Дело сейчас находится на контроле у прокуратуры Москвы. Подробнее — в материале URA.RU.

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Полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата «Газпромбанка» в торговом центре «Свиблово» на северо-востоке столицы. Им оказался молодой человек 2005 года рождения сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. «В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа столицы с использованием камер наружного наблюдения установили личность мужчины 2005 года рождения», — сообщили в пресс-службе МВД. Информацию приводит telegram-канал Shot. Подозреваемого задержали в квартире на Енисейской улице, где он проживал. Сейчас он находится на допросе. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следственные органы уточнили, что банкомат был поврежден в результате взрыва трех петард. Версия о причастности к инциденту украинских мошенников не подтвердилась. Взрыв в ТРЦ «Свиблово» на улице Снежной произошел в 14:30 по местному времени. В ГУ МВД сообщили, что в результате взрыва пострадавших зафиксировано не было. Были повреждены только банкомат и остекление здания. Дело сейчас находится на контроле у прокуратуры Москвы. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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