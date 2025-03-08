«Очень нехороший знак»: в США оценили слова Трампа о России

Аналитик Дэвис: в США больше не видят в Киеве надежного партнера
© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации Трампа больше не видят в Украине надежного партнера
В администрации Трампа больше не видят в Украине надежного партнера Фото:

Последние высказывания президента США Дональда Трампа, согласно которым достичь договоренностей с Россией проще, чем с Украиной, могут предвещать серьезные трудности для Киева. Также американская сторона не видит в Украине надежного партнера, сообщил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. 

«Терпение Трампа на исходе. Когда он открыто говорит, что с Украиной работать сложнее, чем с Россией, это очень нехороший знак для Киева», — заявил Дэвис на своем youtube-канале. 

Он также заметил, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно нарушал договоренности со Штатами, которые сам и предлагал. В частности, эксперт упомянул неудачу в подписании соглашения по редкоземельным металлам. Эти действия делают очевидным то, что США не рассматривают Украину как надежного партнера. 

Кроме того, ранее в Штатах отказались давать гарантии безопасности Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что Зеленский должен понять, что по этой теме он должен вести переговоры с Европой. 

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Последние высказывания президента США Дональда Трампа, согласно которым достичь договоренностей с Россией проще, чем с Украиной, могут предвещать серьезные трудности для Киева. Также американская сторона не видит в Украине надежного партнера, сообщил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.  «Терпение Трампа на исходе. Когда он открыто говорит, что с Украиной работать сложнее, чем с Россией, это очень нехороший знак для Киева», — заявил Дэвис на своем youtube-канале.  Он также заметил, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно нарушал договоренности со Штатами, которые сам и предлагал. В частности, эксперт упомянул неудачу в подписании соглашения по редкоземельным металлам. Эти действия делают очевидным то, что США не рассматривают Украину как надежного партнера.  Кроме того, ранее в Штатах отказались давать гарантии безопасности Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что Зеленский должен понять, что по этой теме он должен вести переговоры с Европой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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