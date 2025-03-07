«Надо разговаривать с Европой»: в США отказались от гарантий безопасности Украине

Бессент: США не намерены предоставлять Киеву гарантии безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бессент заявил, что Украина должна требовать гарантии безопасности от Европы
Бессент заявил, что Украина должна требовать гарантии безопасности от Европы Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский должен понять, что США не предоставят Украине гарантии безопасности — переговоры о таковых он должен вести с Европой. Об этом заявил министр финансов Штатов Скотт Бессент.

«Думаю, он [Зеленский] должен признать, что гарантия безопасности исходит от европейцев», — сообщил Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. Он отметил, что у Зеленского по кругу идет одна и та же мысль — «гарантия безопасности». Бессент уточнил, что США готовы предоставить Украине только экономическую гарантию безопасности, поскольку им интересны ее редкоземельные металлы. 

Напряжение в отношениях между США и Украиной проявилось во время встречи президента Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, где последний указал на неуважительное отношение Киева к Вашингтону. Американский президент отказался подписывать сделку по редкоземельным металлам из-за того, что Зеленский стал требовать гарантии безопасности. После этого Пентагон объявил о прекращении всей военной поддержки Украины. А ранее его глава Пит Хегсет заявил, что США не будет направлять миротворческий контингент на украинские территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский должен понять, что США не предоставят Украине гарантии безопасности — переговоры о таковых он должен вести с Европой. Об этом заявил министр финансов Штатов Скотт Бессент. «Думаю, он [Зеленский] должен признать, что гарантия безопасности исходит от европейцев», — сообщил Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. Он отметил, что у Зеленского по кругу идет одна и та же мысль — «гарантия безопасности». Бессент уточнил, что США готовы предоставить Украине только экономическую гарантию безопасности, поскольку им интересны ее редкоземельные металлы.  Напряжение в отношениях между США и Украиной проявилось во время встречи президента Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, где последний указал на неуважительное отношение Киева к Вашингтону. Американский президент отказался подписывать сделку по редкоземельным металлам из-за того, что Зеленский стал требовать гарантии безопасности. После этого Пентагон объявил о прекращении всей военной поддержки Украины. А ранее его глава Пит Хегсет заявил, что США не будет направлять миротворческий контингент на украинские территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...