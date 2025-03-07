«Надо разговаривать с Европой»: в США отказались от гарантий безопасности Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский должен понять, что США не предоставят Украине гарантии безопасности — переговоры о таковых он должен вести с Европой. Об этом заявил министр финансов Штатов Скотт Бессент.
«Думаю, он [Зеленский] должен признать, что гарантия безопасности исходит от европейцев», — сообщил Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. Он отметил, что у Зеленского по кругу идет одна и та же мысль — «гарантия безопасности». Бессент уточнил, что США готовы предоставить Украине только экономическую гарантию безопасности, поскольку им интересны ее редкоземельные металлы.
Напряжение в отношениях между США и Украиной проявилось во время встречи президента Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, где последний указал на неуважительное отношение Киева к Вашингтону. Американский президент отказался подписывать сделку по редкоземельным металлам из-за того, что Зеленский стал требовать гарантии безопасности. После этого Пентагон объявил о прекращении всей военной поддержки Украины. А ранее его глава Пит Хегсет заявил, что США не будет направлять миротворческий контингент на украинские территории.
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