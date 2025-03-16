Минобороны озвучило число эвакуированных из Суджи мирных жителей. Видео

Минобороны: в Суджу Курской области эвакуировали около 40 человек
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Минобороны провело эвакуацию мирных жителей из Суджи (архивное фото)
Минобороны провело эвакуацию мирных жителей из Суджи (архивное фото) Фото:
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В результате эвакуации из Суджи Курской области было спасено около 40 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Из Суджи эвакуированы около 40 мирных жителей», — сообщили в Минобороны, передает ТАСС. Ведомство также отметило, что среди эвакуированных присутствуют лежачие больные. Видео с эвакуацией публикует РИА Новости. 

13 марта российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой в Курской области. Подразделения группировки «Север» продолжают активные боевые действия, что укрепляет позиции российской армии и создает условия для дальнейшего продвижения.

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В результате эвакуации из Суджи Курской области было спасено около 40 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Из Суджи эвакуированы около 40 мирных жителей», — сообщили в Минобороны, передает ТАСС. Ведомство также отметило, что среди эвакуированных присутствуют лежачие больные. Видео с эвакуацией публикует РИА Новости.  13 марта российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой в Курской области. Подразделения группировки «Север» продолжают активные боевые действия, что укрепляет позиции российской армии и создает условия для дальнейшего продвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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