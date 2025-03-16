В результате эвакуации из Суджи Курской области было спасено около 40 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Из Суджи эвакуированы около 40 мирных жителей», — сообщили в Минобороны, передает ТАСС. Ведомство также отметило, что среди эвакуированных присутствуют лежачие больные. Видео с эвакуацией публикует РИА Новости.
13 марта российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой в Курской области. Подразделения группировки «Север» продолжают активные боевые действия, что укрепляет позиции российской армии и создает условия для дальнейшего продвижения.
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