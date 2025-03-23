Вашингтонская администрация уверена, что стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине приблизились к миру как никогда ранее. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Мы приближаемся [к урегулированию], и сейчас ближе к миру, чем когда-либо были», — сказал Уолтц. Его слова прозвучали в эфире телеканал CBS.
В ходе телефонного разговора 18 марта, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп достигли согласия по вопросу установления 30-дневного перемирия. Они оба выразили мнение о необходимости завершения конфликта на Украине устойчивым мирным соглашением. Глава Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к участию в данной инициативе. Тем не менее, уже следующего дня министерство обороны РФ заявило о провокации со стороны Киева, в результате которой была атакована нефтебаза в Краснодарском крае с использованием беспилотных летательных аппаратов, что является попыткой подорвать мирные усилия президента США.
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