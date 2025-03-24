Якушев: на праймериз «Единой России» зарегистрировалось 3,7 тысяч кандидатов

На предварительное голосование партии «Единая Россия», которое запланировано с 19 по 25 мая, зарегистрировалось 3,7 тысяч кандидатов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«На предварительном голосовании „Единой России“ зарегистрированы 3,7 тысячи кандидатов», — заявил Владимир Якушев, его слова передали в официальном telegram-канале ЕР. Из них только 14% — действующие депутаты партии, и это свидетельствует о перспективах серьезного обновления депутатского корпуса ЕР в регионах по итогам процедуры и выборов, подчеркнул секретарь Генсовета.
По его информации, с 5 марта было подано 4,7 тысяч заявок на участие в голосовании. Отмечается высокий уровень конкуренции в некоторых регионах, например, в Курганской и Рязанской областях, где на одно место претендует более двух человек, а в Ульяновской области — 3,6 человека на место. Это подчеркивает большой интерес к партийным выборам и активное участие граждан в политическом процессе.
Партия начала регистрацию участников предварительного голосования 5 марта 2025 года. Оно состоится с 19 по 25 мая, регистрация кандидатов будет продолжаться до 24 апреля.
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