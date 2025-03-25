Тюменский депутат высказался о слухах про свою причастность к миллионным хищениям в ЛНР

Депутат гордумы Тюмени Ибраев отрицает причастность к хищениям в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутату Ибраеву приписывают участие в хищении денег на ремонте жилфонда в ЛНР
Депутату Ибраеву приписывают участие в хищении денег на ремонте жилфонда в ЛНР Фото:

Тюменский депутат Есенгалий Ибраев высказался о слухах про его личную причастность к хищениям 200 миллионов на восстановлении жилфонда в Краснодоне (подшефный муниципалитет Тюменской области в ЛНР). Такие обвинения, со ссылкой на расследование РУ ФСБ России по региону, накануне распространил ряд анонимных telegram-каналов.

«Сомнительные непонятные telegram-каналы не комментирую. Непонятную чернь разносят», — коротко ответил Ибраев корреспонденту URA.RU. Продолжать диалог депутат не стал, сославшись на занятость.

Ранее в сети появилась неподтвержденная информация о якобы хищениях ООО «Апромэнерго» бюджета, заложенного на ремонты кровли жилых домов в Краснодоне — Есенгалий Ибраев занимает в компании должность заместителя директора. Кроме того, он является президентом национально-культурной автономии казахов в России.

Агентство направило официальные запросы в следком, ФСБ и в инфоцентр правительства Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало о судебном процессе над депутатом тюменской гордумы Андреем Кимом. Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию.

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Тюменский депутат Есенгалий Ибраев высказался о слухах про его личную причастность к хищениям 200 миллионов на восстановлении жилфонда в Краснодоне (подшефный муниципалитет Тюменской области в ЛНР). Такие обвинения, со ссылкой на расследование РУ ФСБ России по региону, накануне распространил ряд анонимных telegram-каналов. «Сомнительные непонятные telegram-каналы не комментирую. Непонятную чернь разносят», — коротко ответил Ибраев корреспонденту URA.RU. Продолжать диалог депутат не стал, сославшись на занятость. Ранее в сети появилась неподтвержденная информация о якобы хищениях ООО «Апромэнерго» бюджета, заложенного на ремонты кровли жилых домов в Краснодоне — Есенгалий Ибраев занимает в компании должность заместителя директора. Кроме того, он является президентом национально-культурной автономии казахов в России. Агентство направило официальные запросы в следком, ФСБ и в инфоцентр правительства Тюменской области. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о судебном процессе над депутатом тюменской гордумы Андреем Кимом. Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию.
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