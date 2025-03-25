Валюта Ирана рухнула до миллиона риала за один доллар

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Один доллар в Иране стоит миллион риалов
Один доллар в Иране стоит миллион риалов Фото:

Иранская валюта обвалился ниже психологически важного уровня в один миллион риалов за один доллар США. Как передает Reuters, участники рынка не увидели конца американским санкциям.

«Во вторник курс иранской валюты упал ниже психологически важного уровня в 1 000 000 риалов за доллар США, поскольку участники рынка не увидели конца санкциям в рамках возобновленной кампании „максимального давления“ президента США Дональда Трампа», — передает Reuters. Как уточняет РБК, иранский риал подешевел более чем вдвое с момента вступления в должность президента Масуда Пезешкиана в прошлом году.

В 2018 году одна единица американской валюты стоила 55 000 риалов. Тогда первая администрация Трампа ввела санкции против Ирана, чтобы надавить на Тегеран. Вашингтон хотел, чтобы Иран сел за стол переговоров, поэтому ограничил экспорт нефти и доступ к иностранной валюте

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Иранская валюта обвалился ниже психологически важного уровня в один миллион риалов за один доллар США. Как передает Reuters, участники рынка не увидели конца американским санкциям. «Во вторник курс иранской валюты упал ниже психологически важного уровня в 1 000 000 риалов за доллар США, поскольку участники рынка не увидели конца санкциям в рамках возобновленной кампании „максимального давления“ президента США Дональда Трампа», — передает Reuters. Как уточняет РБК, иранский риал подешевел более чем вдвое с момента вступления в должность президента Масуда Пезешкиана в прошлом году. В 2018 году одна единица американской валюты стоила 55 000 риалов. Тогда первая администрация Трампа ввела санкции против Ирана, чтобы надавить на Тегеран. Вашингтон хотел, чтобы Иран сел за стол переговоров, поэтому ограничил экспорт нефти и доступ к иностранной валюте
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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