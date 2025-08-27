Россиянин пытался поджечь самолет в аэропорту Северной Осетии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте Фото:

Российские спецслужбы пресекли попытку поджога пассажирского самолета в международном аэропорту Владикавказа в Северной Осетии. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.

«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было выявлено, что подозреваемый систематически просматривал украинские радикальные telegram-каналы, посвященные пыткам и убийствам российских военнослужащих. Кроме того, он приобрел специализированное пиротехническое устройство и пытался привлечь сотрудника авиационной службы безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.

В отношении задержанного были инициированы уголовные производства по статьям о приготовлении и покушении на совершение преступления, совершении террористического акта, а также оказанию содействия террористической деятельности. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы. Мужчина 1978 года рождения в социальных сетях и мессенджерах публиковал призывы к убийствам российских военных и сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит вплоть до семи лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские спецслужбы пресекли попытку поджога пассажирского самолета в международном аэропорту Владикавказа в Северной Осетии. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания. «УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было выявлено, что подозреваемый систематически просматривал украинские радикальные telegram-каналы, посвященные пыткам и убийствам российских военнослужащих. Кроме того, он приобрел специализированное пиротехническое устройство и пытался привлечь сотрудника авиационной службы безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности. В отношении задержанного были инициированы уголовные производства по статьям о приготовлении и покушении на совершение преступления, совершении террористического акта, а также оказанию содействия террористической деятельности. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, следственные мероприятия продолжаются. Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы. Мужчина 1978 года рождения в социальных сетях и мессенджерах публиковал призывы к убийствам российских военных и сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит вплоть до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...