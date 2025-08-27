Россиянин пытался поджечь самолет в аэропорту Северной Осетии

Российские спецслужбы пресекли попытку поджога пассажирского самолета в международном аэропорту Владикавказа в Северной Осетии. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.
«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было выявлено, что подозреваемый систематически просматривал украинские радикальные telegram-каналы, посвященные пыткам и убийствам российских военнослужащих. Кроме того, он приобрел специализированное пиротехническое устройство и пытался привлечь сотрудника авиационной службы безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.
В отношении задержанного были инициированы уголовные производства по статьям о приготовлении и покушении на совершение преступления, совершении террористического акта, а также оказанию содействия террористической деятельности. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, следственные мероприятия продолжаются.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы. Мужчина 1978 года рождения в социальных сетях и мессенджерах публиковал призывы к убийствам российских военных и сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит вплоть до семи лет лишения свободы.
