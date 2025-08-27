Молдаване, живущие в Москве, вышли к посольству с флагами и плакатами

Поводом для акции стало решение властей Молдавии открыть в РФ всего два избирательных участка
Поводом для акции стало решение властей Молдавии открыть в РФ всего два избирательных участка

У здания посольства Молдавии в Москве прошла акция протеста. На нее собрались представители молдавской диаспоры, проживающие в России. Участники пришли с национальными флагами и плакатами с надписями «Дайте нам голосовать!», требуя расширить возможности для участия в предстоящих парламентских выборах.

«Они нас унизили. <...> Иначе нельзя это объяснить, на всю Россию два избирательных участка. Это беспредел, по-другому не скажешь», — сказала молдавская певица Ольга Варвус. Поводом для акции стало недавнее решение властей Молдавии открыть на территории России всего два избирательных участка. Представители молдавской диаспоры неоднократно обращались к официальному Кишиневу с просьбой увеличить число избирательных участков в России.

Протестующие считают, что власти Молдавии намеренно ограничивают участие граждан, находящихся за пределами страны, в политической жизни республики. По словам участников акции, такое решение — попытка «отсортировать» избирателей на «своих» и «неудобных». В европейских странах, где также проживает немало молдаван, избирательных участков будет открыто значительно больше. Для примера, в Италии, где проживает около 250 тысяч граждан Молдавии, откроется 73 избирательных участка. В то время как в России, где молдаван на 100 тысяч больше, таких пунктов будет всего два.

