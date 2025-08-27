В России отреагировали на слова Алиева об СВО

Затулин: риторика Алиева — прямой выпад против России
Алиев больше не нуждается в посредничестве Москвы
Алиев больше не нуждается в посредничестве Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева является прямым выпадом против России. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

«А вот то, что украинский конфликт Алиев назвал вторжением, — это уже прямой выпад в адрес России», — сказал Затулин в интервью «Ленте.ру». По его словам, иллюзии относительно партнерства с Азербайджаном необходимо оставить в прошлом. Затулин подчеркнул, что Азербайджан всегда придерживался собственной линии, порой даже враждебной по отношению к Москве.

По мнению Затулина, до определенного момента Азербайджан сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Россией. Однако теперь ситуация изменилась: Алиев больше не нуждается в посредничестве Москвы, поскольку у него появилась поддержка США.

Азербайджан с момента начала конфликта на Украине в 2014 году занимал сдержанную, но принципиальную позицию в вопросе признания территориальной целостности Украины. После событий вокруг Крыма Баку не делал резких публичных заявлений, однако, всегда придерживался линии, отличной от российской. В недавнем выступлении Алиев прямо назвал происходящее на Украине «вторжением России». Он также подчеркнул, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с самого начала конфликта.

