Риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева является прямым выпадом против России. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.
«А вот то, что украинский конфликт Алиев назвал вторжением, — это уже прямой выпад в адрес России», — сказал Затулин в интервью «Ленте.ру». По его словам, иллюзии относительно партнерства с Азербайджаном необходимо оставить в прошлом. Затулин подчеркнул, что Азербайджан всегда придерживался собственной линии, порой даже враждебной по отношению к Москве.
По мнению Затулина, до определенного момента Азербайджан сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Россией. Однако теперь ситуация изменилась: Алиев больше не нуждается в посредничестве Москвы, поскольку у него появилась поддержка США.
Азербайджан с момента начала конфликта на Украине в 2014 году занимал сдержанную, но принципиальную позицию в вопросе признания территориальной целостности Украины. После событий вокруг Крыма Баку не делал резких публичных заявлений, однако, всегда придерживался линии, отличной от российской. В недавнем выступлении Алиев прямо назвал происходящее на Украине «вторжением России». Он также подчеркнул, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с самого начала конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.