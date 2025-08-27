Россия может возобновить поставки нефти по «Дружбе»

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», который был приостановлен из-за украинских атак, могут возобновиться 27 или 28 августа. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на генерального директора венгерской нефтегазовой компании MOL Жолта Хернади.
«Российский участок трубопровода подвергался атакам уже трижды за десять дней: первые две вызвали всего несколько дней сбоя, которые можно было бы устранить небольшим ремонтом, однако в этот раз этого не произойдет», — отметил глава MOL. Хернади пояснил, что после последней атаки трубопровод сможет заработать минимум через пять дней и лишь в ограниченном режиме.
В случае дальнейшей паузы в поставках Венгрия может столкнуться со снижением импорта топлива на 20%. В руководстве MOL выразили сомнения в возможности полностью заменить российскую нефть альтернативными поставками в краткосрочной перспективе.
Ранее транзит российской нефти по «Дружбе» уже приостанавливался из-за атак, однако повреждения удавалось быстро устранить, и поставки возобновлялись в полном объеме. Венгрия неоднократно подчеркивала критическую важность этого трубопровода для энергоснабжения страны и требовала гарантий безопасности от Украины, поскольку альтернативные маршруты поставок в краткосрочной перспективе ограничены.
