Трамп призвал посадить основателя «Фонда Сороса»

Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности за поддержку протестов в США
Глава Белого дома Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности миллиардера и основателя нескольких фондов Джорджа Сороса. По мнению американского лидера, финансист оказывал поддержку протестному движению в США. Об этом политик написал в соцсетях.

«Джордж Сорос и его замечательный сын из радикальных левых должны быть обвинены в RICO (акт, принятый 15 октября 1970 года для борьбы с организованной преступностью — прим. URA.RU) из-за их поддержки насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп. Его пост опубликован в соцсети TruthSocial.

Американский лидер назвал Сороса и его сына «сумасшедшими, которые разрывают страну на части». Трамп также подчеркнул, что своими действиями миллиардер нанес огромный ущерб США.

Фонды Сороса «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» признаны нежелательными организациями в РФ. В 2015 году Генпрокуратура сообщила, что организации Сороса угрожают основам конституционного строя страны и ее безопасности.

