Мишустин сообщил о рекордном прорыве российской IT-отрасли

Мишустин: вклад IT-отрасли в ВВП России вырос почти в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин заявил, что IT-отрасль в РФ быстро растет
Мишустин заявил, что IT-отрасль в РФ быстро растет Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

За последние шесть лет сектор отечественной IT-отрасли показал выдающиеся темпы роста, увеличив свой вклад в ВВП страны почти вдвое. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция мероприятия идет в эфире телеканала «Россия 24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние шесть лет сектор отечественной IT-отрасли показал выдающиеся темпы роста, увеличив свой вклад в ВВП страны почти вдвое. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция мероприятия идет в эфире телеканала «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...