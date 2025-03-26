Мишустин сообщил о рекордном прорыве российской IT-отрасли

Мишустин заявил, что IT-отрасль в РФ быстро растет
новость из сюжетаОтчет Мишустина в Госдуме
За последние шесть лет сектор отечественной IT-отрасли показал выдающиеся темпы роста, увеличив свой вклад в ВВП страны почти вдвое. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция мероприятия идет в эфире телеканала «Россия 24».
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