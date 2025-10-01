Минобрнауки утвердило правила приема в вузы в 2026 году

Минобрнауки РФ утвердило новые правила приема в российские вузы на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Согласно планам, с будущего года в университетах появятся ограничения на количество мест для платного обучения.
«С нового учебного года предлагается определять предельное количество мест платного приема в вузе по его среднему объему за последние 3 года», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Минобрнауки России.
Сообщается, что данные нововведения вступят в силу начиная с будущего учебного года и затронут образовательные программы уровня бакалавриата и специалитета. В министерстве уточнили, что корректировки правил платного приема не будут распространяться на социально значимые и востребованные специальности, в частности, здравоохранение, медицинские и педагогические науки, а также образование. В то же время изменения коснутся тех направлений подготовки, для которых наблюдается переизбыток специалистов на рынке труда, и доля платного приема превышает 50% от общего числа поступающих.
В дополнение к этому, в рамках приема по целевой квоте предлагается обеспечить ее стопроцентное заполнение. По сути, это подразумевает установление объема целевой квоты на основе заявок, поступающих от работодателей. Данная инициатива направлена на усиление роли работодателей в процессе планирования целевой квоты, а также на повышение уровня их ответственности. Как отметили в министерстве, формирование целевой квоты будет осуществляться для конкретного работодателя, определенного вуза и выбранного направления подготовки.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что массовое внедрение единых школьных учебников в России начнется с 1 сентября 2028 года. Переход на этот стандарт будет осуществляться поэтапно, начиная с 2026 года. В 2027 году планируется внедрение государственных учебников по естественно-научным дисциплинам, а также по русскому языку и литературе, отметил Кравцов.
