26 марта 2025

Лавров обвинил ВСУ в убийстве российских журналистов

Лавров: украинские военные несут ответственность за гибель журналистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров выразил соболезнования семьям погибших журналистов
Лавров выразил соболезнования семьям погибших журналистов Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил глубокие соболезнования по поводу убийства российских журналистов, за которое, по его словам, отвечают вооруженные силы Украины. Он осудил это как отчетливое нарушение международного гуманитарного права со стороны украинских националистов.

«Серия жестоких убийств российских журналистов — яркое свидетельство готовности украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, совершать преступления против мирного населения. Профессиональный путь ваших коллег — пример честной, самоотверженной журналистики. Скорблю вместе с вами», — указал Лавров в своем обращении.

Недавно сообщалось о гибели нескольких российских журналистов, в том числе Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели, что вызвало обеспокоенность международного сообщества. ООН выразила соболезнования, однако отметила, что без соответствующего мандата не может провести расследование обстоятельств их гибели. Эти события подчеркивают опасности, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие конфликты.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил глубокие соболезнования по поводу убийства российских журналистов, за которое, по его словам, отвечают вооруженные силы Украины. Он осудил это как отчетливое нарушение международного гуманитарного права со стороны украинских националистов. «Серия жестоких убийств российских журналистов — яркое свидетельство готовности украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, совершать преступления против мирного населения. Профессиональный путь ваших коллег — пример честной, самоотверженной журналистики. Скорблю вместе с вами», — указал Лавров в своем обращении. Недавно сообщалось о гибели нескольких российских журналистов, в том числе Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели, что вызвало обеспокоенность международного сообщества. ООН выразила соболезнования, однако отметила, что без соответствующего мандата не может провести расследование обстоятельств их гибели. Эти события подчеркивают опасности, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие конфликты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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