Обвиняемому в домогательствах к фигуристкам тренеру грозит до 20 лет тюрьмы

Тренеру по фигурному катанию Константину Медовикову, подозреваемому в домогательствах к юным фигуристкам, грозит до 20 лет лишения свободы в случае доказательства его вины. Об этом заявил Адвокат Сергей Жорин.
«Если подобные обвинения в адрес какого-либо лица подтвердятся, ему может грозить уголовная ответственность по статье 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). В зависимости от обстоятельств дела, наказание может включать лишение свободы на срок до 20 лет. Если действия были совершены в отношении несовершеннолетних, наказание может быть ужесточено», — пояснил Жорин РИА Новости.
Адвокат также отметил, что основанием для проведения проверки могут стать обвинения со стороны учеников и их родителей, но нужны веские доказательства вины. Это могут быть показания свидетелей, переписка, медицинские заключения и иные материалы.
Следственный комитет начал проверку по сообщениям матери 12-летней фигуристки Татьяны Антоновой, которая заявила о систематических домогательствах тренера по отношению к ее дочери. Аналогичное заявление сделала мать юной фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова.
Ранее в российском фигурном катании уже возникали громкие скандалы, связанные с обвинениями в домогательствах: в 2024 году фигуристка Вероника Жилина и ее мать публично заявили о неподобающем поведении бывшего тренера академии «Ангелы Плющенко» Сергея Розанова. Тогда Федерация фигурного катания Московской области отказалась начинать расследование без официального обращения.
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