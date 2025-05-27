В Воронежской области сбили украинские БПЛА

В Воронежской области расчеты противовоздушной обороны РФ уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.
Сегодня ночью в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. На текущий момент она сохраняется. Гусев призвал граждан сохранять спокойствие.
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