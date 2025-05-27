В Воронежской области сбили украинские БПЛА

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В Воронежской области действует режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области действует режим опасности атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области расчеты противовоздушной обороны РФ уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. 

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.

Сегодня ночью в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. На текущий момент она сохраняется. Гусев призвал граждан сохранять спокойствие. 

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В Воронежской области расчеты противовоздушной обороны РФ уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.  «Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано. Сегодня ночью в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. На текущий момент она сохраняется. Гусев призвал граждан сохранять спокойствие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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