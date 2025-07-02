В Кремле считают позитивным событием разговор Путина и Макрона

Песков: разговор Путина и Макрона - позитивное событие
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В Кремле считают, что звонок Макрона Путину - позитивное событие (архивное фото)
В Кремле считают, что звонок Макрона Путину - позитивное событие (архивное фото) Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил состоявшийся телефонный разговор между главой российского государства Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседу лидеров двух стран он назвал "позитивным событием". 

"В этом плане это позитивное событие", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов РИА Новости.  Представитель Кремля считает, что европейские лидеры, скорее всего, пока не готовы в полной мере воспринимать позицию России. Тем не менее по его словам, на данном этапе важно уже то, что они проявляют готовность выслушать российскую сторону.

Впервые с сентября 2022 года между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Он состоялся 1 июля. В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по поводу развития событий вокруг конфликта между Ираном и Израилем, нанесения американских ударов по иранским ядерным объектам, а также затронули вопросы, связанные с ситуацией на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил состоявшийся телефонный разговор между главой российского государства Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседу лидеров двух стран он назвал "позитивным событием".  "В этом плане это позитивное событие", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов РИА Новости.  Представитель Кремля считает, что европейские лидеры, скорее всего, пока не готовы в полной мере воспринимать позицию России. Тем не менее по его словам, на данном этапе важно уже то, что они проявляют готовность выслушать российскую сторону. Впервые с сентября 2022 года между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Он состоялся 1 июля. В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по поводу развития событий вокруг конфликта между Ираном и Израилем, нанесения американских ударов по иранским ядерным объектам, а также затронули вопросы, связанные с ситуацией на Украине
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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