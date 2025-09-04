За один день Путин узнал много нового о Дальнем Востоке

Преемственность поколений, память о героях, комфортные условия для жизни и просто само желание жить — это то, что должно помочь развитию Дальнего Востока и повышению его привлекательности. Президент Владимир Путин, который прилетел во Владивосток сегодня глубокой ночью, продемонстрировал это, находясь в одном месте, но — с символическим названием «Россия». Довольно избитая фраза «сделано много, но предстоит сделать еще больше», именно здесь обретает особый смысл.
В филиал национального центра «Россия», расположенный во Владивостоке, президент отправился по морю. Его «Ураган» сопровождали патрульные катера и вертолет.
В наццентре «Россия» Путину в первую очередь показали интерактивную зону, посвященную 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова, который погиб в этом году в зоне СВО. Президента попросили поддержать создание музея СВО — и в память о жителях Приморья, отдавших свои жизни за Родину, и с тем, чтобы дети могли впитывать информацию о героях-земляках, о смыслах сегодняшнего противостояния на Украине.
А молодежь была тут же. Путин поговорил с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», который по его поручению был создан еще в декабре 2022 года.
Одного из парней глава государства спросил, что ему доставляет наибольшее удовольствие. Тот ответил: «Форма. Форма – это наша гордость».
Ребята рассказали президенту о себе, своих семьях и планах на будущее. Курсанты проходят подготовку, и скоро должны будут впервые прыгнуть с парашютами. Путину понравился настрой ребят, но он предупредил: парашют перед прыжком придется собирать самим, а это — сложно.
Практически все курсанты хотят связать свою жизнь со служением стране: кто-то в органах госбезопасности, кто-то — в армии, кто-то в военной медицине. В общем — новое поколение патриотов готово.
Дальше Путин уже вместе с военными и курсантами подошел к одному из стендов. Выяснилось, что это — интерактивная зона «Уникальный русский язык». В живом режиме любой посетитель может узнать, например, много нового о молодежном сленге. Завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова продемонстрировала на интерактивной стене, что означают популярные слова из молодежного сленга типа «кринж», «чиловая катка» и «траблы». Точнее, это сделала умная стена: эти выражения она озвучила в низком, нейтральном и высоком стилях. И президента это увлекло: на некоторых экспонатах, он уже и сам решил понажимать кнопки.
А еще с Путиным поговорили о букве Ё. Даже намекнули, что было бы неплохо признать, что Е и Ё могут на равных употребляться в фамилиях. Сейчас ведь из-за этого у многих Лещевых, Журавлевых, Кораблевых и носителей других фамилий с Ё возникают проблемы, в документах написано по-разному.
Наконец президент дошел до зоны, где все уже было готово к презентации итогов развития Дальнего Востока. Один из главных результатов (тех, к которым стремятся уже более 10 лет, с тех пор, когда Путин объявил Дальний Восток приоритетом России на весь XXI век) — миграционный прирост.
По словам вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, около 24 тысяч человек из разных регионов страны переехали жить на Дальний Восток.
Демографическая ситуация улучшается. А в Якутии, как выяснилось, самый большой прирост населения. Путин спросил у находящегося по ту сторону экрана главы республики Айсена Николаева: за счет чего? «В Якутии любят жить и любят жизнь, поэтому нас становится больше», — не задумываясь, ответил Николаев.
«Спасибо. Ответ исчерпывающий», — засмеялся президент.
И вот то самое: «многое сделано, а нужно сделать еще больше». Сегодня президент дал старт ряду новых инфраструктурных проектов. Он наблюдал за этим процессом, конечно, дистанционно. Но это позволило одновременно произвести запуск в разных регионах.
Запущена Тихоокеанская железная дорога протяженностью 531 км между Якутией и Хабаровским краем, реконструирован участок Хабаровск — Владивосток федеральной трассы «Уссури», введены в строй транспортно-логистический центр «Артем» в Приморском крае, международный терминал аэропорта Хабаровск, Камчатская краевая больница в Петропавловске-Камчатском (кстати, как доложила президенту прораб, здание спокойно выдержала недавнее сильное землетрясение). Открылись также пилотная площадка инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» и международный финансово-расчетный центр во Владивостоке и музей уссурийской тайги в Уссурийске.
Путин явно остался доволен увиденным. «Мы увидели, что на Дальнем Востоке есть небольшой, но все-таки приток населения, что не может не радовать. Это в значительной степени связано с развитием инфраструктуры городов, и у нас соответствующая программа есть по развитию дальневосточных городов, плюс еще льготная ипотека сохраняется, — отметил президент. –
Тут уже было сказано, что сделать предстоит еще больше. Дальний Восток – это 40 процентов территории всей России. Есть над чем работать».
По словам политолога Антона Орлова, посещение Путиным филиала наццентра «Россия» прошло по четко: общение с молодежью через патриотику — это «символичный и выверенный сценарий». «Он наглядно демонстрирует ключевую идею о том, что величие и достоинство страны создается и хранится не только на ее современных достижениях, но и на историческом подвиге народа, который необходимо помнить и чтить. Для главы государства крайне важно личное участие в таких событиях, так как это укрепляет связь между властью и обществом на основе таких ценностей, как любовь к Родине и уважение к защитникам Отечества», — считает Орлов.
Более того, беседа с детьми из патриотического центра — это «не просто диалог, а стратегическая инвестиция в будущее». «Через прямое общение с президентом молодое поколение усваивает идеи служения Отечеству и чувство сопричастности к великой истории и судьбе страны.
Таким образом государство через подобные примеры и личный контакт с подрастающим поколением, формирует у молодежи не только профессиональные навыки, но и ту самую гражданскую идентичность, основанную на патриотизме», — полагает эксперт.
Что касается инфраструктурных проектов, эксперты вспоминают о проекте нового года — спутника Владивостока, который должны возвести с нуля и сразу обеспечить город всей самой современной инфраструктурой. Месяц назад было объявлено, что строительство начнется уже в этом году, и стоимость проекта оценивается почти в 2,5 трлн рублей.
Гендиректор директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков говорит, что пример федеральной территории Сириус, построенной фактически с нуля, оказался заразителен, и строительство особых территорий стало модным. «Возможно, именно этот проект Спутника придаст развитию Приморья новые вектор и позволит хоть как-то улучшить демографическую ситуацию.
Ведь предыдущий большой проект “Дальневосточный гектар” не смог остановить миграционный отток. Эта солидная, масштабная идея, украсила бы Дальний Восток», — отметил Гращенков.
В том, что строительство новых городов — главный и едва ли не единственный способ исправить демографию, убежден руководитель Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «Если эти города демографически и экологически ориентированы, то это единственный способ задать новый тренд на растущую, а не на убывающую демографию», — говорит Крупнов.
И люди, убежден Крупнов, поедут в новый город, если там будет создана инфраструктура — от системы ЖКХ до образования и здравоохранения, культуры и прочего. В этих городах могут быть и промышленные производства, которые становится все более экологичными. А если будет комфорт для жизни и работы, будет развитая инфраструктура, начнут решаться и демографические проблемы, уверен аналитик.
