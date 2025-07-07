Минтранс нарушил молчание после известия о самоубийстве его бывшего главы Старовойта

Минтранс выразил соболезнования в связи со смертью Старовойта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минтранс сообщил, что дата и место прощания со Старовойтом будут объявлены позднее
Минтранс сообщил, что дата и место прощания со Старовойтом будут объявлены позднее Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Министерство транспорта РФ выразило соболезнования в связи со смертью бывшего главы ведомства Романа Старовойта. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале ведомства.

«Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта», — говорится в сообщении telegram-канала Минтранса РФ. В ведомстве добавили, что для всех сотрудников и руководства Старовойт останется человеком, чей авторитет, готовность прийти на помощь и профессиональная компетентность не будут забыты никогда. В Минтрансе подчеркнули, что профессиональные знания и опыт бывшего главы пользовались заслуженным уважением среди коллег и сотрудников транспортной отрасли. Детальная информация о дате, времени и месте прощания со Старовойтом будет опубликована дополнительно, отметили в Минтрансе.

Днем 7 июля стало известно о самоубийстве Старовойта. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с должности министра транспорта РФ. По некоторой информации, в отношении Старовойта велись проверки по поводу его деятельности на посту губернатора Курской области, а его бывшие подчиненные из этого региона могли дать против него показания. При этом как Минтранс, так и Курская область запомнились рядом достижений при Старовойте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство транспорта РФ выразило соболезнования в связи со смертью бывшего главы ведомства Романа Старовойта. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале ведомства. «Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта», — говорится в сообщении telegram-канала Минтранса РФ. В ведомстве добавили, что для всех сотрудников и руководства Старовойт останется человеком, чей авторитет, готовность прийти на помощь и профессиональная компетентность не будут забыты никогда. В Минтрансе подчеркнули, что профессиональные знания и опыт бывшего главы пользовались заслуженным уважением среди коллег и сотрудников транспортной отрасли. Детальная информация о дате, времени и месте прощания со Старовойтом будет опубликована дополнительно, отметили в Минтрансе. Днем 7 июля стало известно о самоубийстве Старовойта. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с должности министра транспорта РФ. По некоторой информации, в отношении Старовойта велись проверки по поводу его деятельности на посту губернатора Курской области, а его бывшие подчиненные из этого региона могли дать против него показания. При этом как Минтранс, так и Курская область запомнились рядом достижений при Старовойте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...