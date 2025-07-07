Минтранс нарушил молчание после известия о самоубийстве его бывшего главы Старовойта

Министерство транспорта РФ выразило соболезнования в связи со смертью бывшего главы ведомства Романа Старовойта. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале ведомства.
«Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта», — говорится в сообщении telegram-канала Минтранса РФ. В ведомстве добавили, что для всех сотрудников и руководства Старовойт останется человеком, чей авторитет, готовность прийти на помощь и профессиональная компетентность не будут забыты никогда. В Минтрансе подчеркнули, что профессиональные знания и опыт бывшего главы пользовались заслуженным уважением среди коллег и сотрудников транспортной отрасли. Детальная информация о дате, времени и месте прощания со Старовойтом будет опубликована дополнительно, отметили в Минтрансе.
Днем 7 июля стало известно о самоубийстве Старовойта. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с должности министра транспорта РФ. По некоторой информации, в отношении Старовойта велись проверки по поводу его деятельности на посту губернатора Курской области, а его бывшие подчиненные из этого региона могли дать против него показания. При этом как Минтранс, так и Курская область запомнились рядом достижений при Старовойте.
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