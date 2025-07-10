Сергей Лавров заявил, что требуется постоянный диалог Москвы и Пекина

Требуется постоянный диалог Москвы и Пекина. Об этом заявил глава Министерства Иностранных Дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой Министерства иностранных дел КНР Ван И. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
«Эти отношения (Москвы и Пекина — прим. URA.RU) еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога», — заявил Сергей Лавров. Также он добавил, что диалог должен быть в духе партнерства во всех сферах, а также в духе и стратегического взаимодействия.
Ранее Сергей Лавров встречался с Ван И на саммите БРИКС в Бразилии. Он проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.
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