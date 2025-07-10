Сергей Лавров заявил, что требуется постоянный диалог Москвы и Пекина

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На фоне непростых и динамичных событий требуется постоянный диалог России и Китая, заявил Сергей Лавров
На фоне непростых и динамичных событий требуется постоянный диалог России и Китая, заявил Сергей Лавров Фото:

Требуется постоянный диалог Москвы и Пекина. Об этом заявил глава Министерства Иностранных Дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой Министерства иностранных дел КНР Ван И. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

«Эти отношения (Москвы и Пекина — прим. URA.RU) еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога», — заявил Сергей Лавров. Также он добавил, что диалог должен быть в духе партнерства во всех сферах, а также в духе и стратегического взаимодействия.

Ранее Сергей Лавров встречался с Ван И на саммите БРИКС в Бразилии. Он проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.

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Требуется постоянный диалог Москвы и Пекина. Об этом заявил глава Министерства Иностранных Дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой Министерства иностранных дел КНР Ван И. Информацию об этом сообщает РИА Новости. «Эти отношения (Москвы и Пекина — прим. URA.RU) еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога», — заявил Сергей Лавров. Также он добавил, что диалог должен быть в духе партнерства во всех сферах, а также в духе и стратегического взаимодействия. Ранее Сергей Лавров встречался с Ван И на саммите БРИКС в Бразилии. Он проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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