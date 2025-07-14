«Выпьем за любовь»: Игорь Николаев судится за свой слоган

Российский композитор и певец Игорь Николаев выиграл судебные разбирательства по защите своего слогана «Выпьем за любовь». Суд признал права артиста на использование этой фразы как зарегистрированного товарного знака.
По данным telegram-канала «Звездач», в течение последних месяцев Николаев подал иски против продавцов, которые без разрешения использовали запатентованный им слоган на различных товарах. По всем трем делам суд встал на сторону артиста, обязав ответчиков выплатить компенсации. Размер выплат варьировался от 250 до 800 тысяч рублей в каждом случае. В одном из случаев ответчик попытался обжаловать решение, однако суд вернул апелляцию без рассмотрения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.