Прокуратура Саратовской области организовала проверку Ленинского района, по факту хлопка газа в жилом доме. Информацию опубликовало ведомство в своем telegram-канале.
«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов», — указано в посте. Сообщается, что после проведения проверки будут приняты различные меры прокурорского реагирования.
Ранее в Саратове на улице Блинова, 4, в подъезде десятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Чрезвычайное происшествие зафиксировано 25 июля примерно в 12:12 по местному времени.
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