Прокурор района выехал на место взрыва в жилом доме в Саратове. Фото

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Прокурор выехал на место происшествия, сообщило ведомство
Прокурор выехал на место происшествия, сообщило ведомство Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Прокуратура Саратовской области организовала проверку Ленинского района, по факту хлопка газа в жилом доме. Информацию опубликовало ведомство в своем telegram-канале.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов», — указано в посте. Сообщается, что после проведения проверки будут приняты различные меры прокурорского реагирования.

Ранее в Саратове на улице Блинова, 4, в подъезде десятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Чрезвычайное происшествие зафиксировано 25 июля примерно в 12:12 по местному времени.

Поврежденный многоквартирный дом после хлопка газа
Поврежденный многоквартирный дом после хлопка газа
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку Ленинского района, по факту хлопка газа в жилом доме. Информацию опубликовало ведомство в своем telegram-канале. «По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов», — указано в посте. Сообщается, что после проведения проверки будут приняты различные меры прокурорского реагирования. Ранее в Саратове на улице Блинова, 4, в подъезде десятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Чрезвычайное происшествие зафиксировано 25 июля примерно в 12:12 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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