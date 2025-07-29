29 июля 2025

Раскрыты последствия массовых ударов ВСУ по городу под Ростовом

Слюсарь: полсотни квартир и 10 домов повреждены после ударов ВСУ по Сальску
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские удары повредили 54 квартиры и 10 МКД в Сальске, рассказал Слюсарь
Украинские удары повредили 54 квартиры и 10 МКД в Сальске, рассказал Слюсарь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в telegram-канале.

«Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», — написал Слюсарь.

В результате происшествия жертвами стали три человека: один гражданский и двое саперов Росгвардии. Слюсарь выразил искренние соболезнования семьям погибших и сообщил о принятом решении предоставить материальную помощь их родственникам.

Ранее в Ростовской области уже фиксировались атаки беспилотников, в результате которых были повреждены жилые дома и автомобили, а также погибали и получали травмы местные жители. Так, в начале июля в Азове и Долотинке из-за падения дронов пострадали многоэтажки, был разрушен двухэтажный дом и погибла пенсионерка. Власти региона регулярно сообщают о мерах поддержки пострадавших и продолжающейся угрозе новых атак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в telegram-канале. «Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», — написал Слюсарь. В результате происшествия жертвами стали три человека: один гражданский и двое саперов Росгвардии. Слюсарь выразил искренние соболезнования семьям погибших и сообщил о принятом решении предоставить материальную помощь их родственникам. Ранее в Ростовской области уже фиксировались атаки беспилотников, в результате которых были повреждены жилые дома и автомобили, а также погибали и получали травмы местные жители. Так, в начале июля в Азове и Долотинке из-за падения дронов пострадали многоэтажки, был разрушен двухэтажный дом и погибла пенсионерка. Власти региона регулярно сообщают о мерах поддержки пострадавших и продолжающейся угрозе новых атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...