Минтруд забил тревогу из-за россиян, берущих в семейную ипотеку непригодные для жизни студии

Первый замминистра труда Баталина: в льготной ипотеке есть серьезный перекос
Россияне чаще берут в семейную ипотеку студии, непригодные для жизни с детьми, обратили внимания в Минтруде
Россияне все чаще используют семейную ипотеку для покупки однокомнатных квартир и студий, которые не подходят для жизни семей с детьми. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По ее словам, часть покупателей приобретает жилье не для проживания, а с инвестиционными целями.

«Очевидно», что однокомнатные квартиры и студии — это не жилье для семьи, в том числе с двумя и тремя детьми. <...> Россияне чаще берут в семейную ипотеку однокомнатные квартиры и квартиры-студии, которые не подходят для жизни семьи с детьми», — отметила Баталина в ходе Восточного экономического форума. 

Баталина подчеркнула, что в существующих льготных и ипотечных программах нет ограничений по площади приобретаемого жилья. Это приводит к тому, что семьи с детьми становятся владельцами небольших квартир, которые не соответствуют их потребностям. Она также отметила, что жилье часто покупают не в регионе фактического проживания семьи. Это связано с трудовой мобильностью и необходимостью переезда в трудодефицитные регионы ради работы. Поэтому, по словам Баталиной, важно, чтобы ипотечные и жилищные программы не создавали барьеров для перемещения работников между регионами.

В заключение Баталина предложила обратить внимание на развитие альтернативных форм улучшения жилищных условий, в частности — аренды. Она подчеркнула необходимость изучить, насколько аренда может решать задачи поддержки семей и демографии, а не только трудовой мобильности.

Ранее власти России упростили процедуру использования маткапитала для семей с детьми, сократив сроки рассмотрения заявлений и ускорив оформление документов. Это позволило большему числу семей воспользоваться поддержкой при покупке жилья, однако отсутствие ограничений по площади приобретаемой недвижимости привело к росту сделок с однокомнатными квартирами и студиями в рамках семейной ипотеки.

