Лариса Долина прокомментировала участие Shaman на «Интервидении»

Именно Shaman (Ярослав Дронов) способен одержать победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом заявила певица и народная артистка России Лариса Долина.
«Я убеждена, что он (Shaman) победит на „Интервидении“, — сказала Долина в интервью ТАСС. Она отметила, что Shaman является уникальным исполнителем, обладающим неповторимым вокалом и харизмой. По ее словам, появление артиста на российской музыкальной сцене стало настоящим событием, а его творчество быстро завоевало популярность среди широкой аудитории.
Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало образовательным учреждениям включить в учебные программы по музыке 37 патриотических произведений. В этот перечень вошли как советская классика, так и современные композиции, в числе которых песни исполнителей Shaman, Олега Газманова и Сергея Трофимова. В числе рекомендованных композиций — «Моя Россия» в исполнении Shaman.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.