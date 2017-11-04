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11 киллеров пытаются убить свердловского вора Гули 8. Как развлекался террорист №1. Изучаем находки ЦРУ 13:15 04 ноября 2017 0 Почему умер «день русского националиста»? Еще недавно «Русские марши» собирали десятки тысяч участников. Куда все делись? Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» 4 ноября 2017 года «Русский марш» в Москве был отменен организаторами. Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU «Русский марш» долгое время был неотъемлемым атрибутом дня примирения и согласия. Воспользовавшись тем, что власти не смогли придать празднику 4 ноября внятное содержание, правые политические силы сходу решили взять его в оборот. Один из традиционных организаторов «Русский Маршей» Юрий Горский даже назвал 4 ноября «днем русского националиста». Однако в последнее время мероприятие находится в серьезном кризисе. В этом году в Москве организаторы вообще объявили собравшимся об отмене марша за несколько минут до начала акции, хотя пришло 500 человек. Эксперты говорят о закате национализма в России. Первый «Русский марш» прошел в 2005 году Фото: Константин Новик © URA.RU «Русские марши» проходят уже 12 лет — ровно столько, сколько существует сам праздник. С момент появления их масштабность неуклонно росла. Если в 2005 году акция проходила только в Москве, то в 2006 году в ней участвовали уже десятки городов России. Численность московского «Русского Марша» с тысячи человек в 2005 году выросла до 25 тысяч в 2011 году. Тогда под растяжкой «Россия для русских» шли уважаемый в либеральных кругах публицист Константин Крылов и набирающий популярность Алексей Навальный. Казалось, что националисты в шаге от того, чтобы определять политическую повестку в России. Однако этот шаг так и не был сделан. С 2014 года все пошло по ниспадающей, а сами «Русские марши» внезапно начали дробиться. В одном городе могло одновременно проходить по несколько маршей, но численность акций неуклонно падала. Так, в 2015 году в одной только Москве прошло сразу три «Русских марша», собрав в совокупности около трех тысяч человек. С 2016 года маршей стало два, однако численность продолжала падать. Националистов подточил конфликт на Украине, утверждают почти все его бывшие организаторы. Одни поддержали присоединение Крыма, другие встали на сторону Украины. «Русский марш — это форма демонстрации силы, парад показывает: мы есть, посмотрите сколько нас. Но в 2014 году появился вопрос, а кто такие мы? Что нас — настоящих русских националистов — объединяет с теми, кто кидает „зиг хайль“ и кричит „слава Украине“?» — вопрошает основатель и главный редактор популярного националистического сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Один из традиционных организаторов марша Константин Крылов также заявил, что в этом году вообще на марш не пойдет. «Не хочется на „Русский марш“ ходить под украинским флагом. Мы могли бы выйти отдельно, собрав несколько сотен человек, но зачем это нам?», — рассказал Крылов «URA.RU». Число осужденных по статье 282 (возбуждение ненависти) за пять лет выросло в три раза Фото: Дмитрий Нечаев © URA.RU Идеологическое размежевание спровоцировало и склоки лидеров националистов, что оттолкнуло от них рядовых участников марша, говорит лидер движения «Новая правая альтернатива» Юрий Горский. «Вся эта возня между лидерами обычным людям не нравится. Они приходят не к лидерам, а чтобы отпраздновать „день русского националиста“. Сколько раз бывало, что на Русский марш приходят тысячи, а на митинг остаются сотни», — заявил Горский URA.RU. Сам он поддерживает Украину и собирался идти на марш в этом году. Своих бывших соратников он считает имперцами, которые в критический момент поддержали Путина. Еще одна причина упадка национализма — это давление со стороны силовиков. За последние годы под уголовное преследование попали почти все ключевые лидеры: Дмитрий Демушкин был осужден на 2,5 года за размещение экстремистской картинки в Интернете, Александр Поткин был приговорен к 7,5 годам за видео, в котором следователи также нашли экстремистские призывы. Под следствие попали и десятки рядовых националистов. «Долгое время силовики считали за благо иметь националистические структуры в орбите своего влияния, чтобы присматривать за активом, иметь возможность управлять повесткой или влиять на ситуацию. Однако с 2014 года подобная общественная активность де-факто оказалась под полным запретом независимо от степени радикальности», — рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Он полагает, что власть приняла такое решение, после того как увидела, какую роль сыграли праворадикалы на Украине во время Майдана. Основной лозунг Русских маршей «Россия для русских» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 2014 года быть националистом стало просто опасно, полагает Просвирнин. К слову его ресурс был заблокирован в 2017 году, несмотря на то, что раньше отдельные его тексты даже транслировались федеральными СМИ. «Пересажали лидеров, запугали актив, а после этого начали задаваться вопросом — не кажется ли вам, что идеология национализма больше не популярна?». Просто все больше людей боится открыто высказывать свои взгляды. Цена публичного обозначения себя, как националиста, сильно выросла», — уверен Просвирнин. Отчасти произошел и перехват повестки со стороны властей, считает Ремизов. «После Крыма, Донбасса и объявлений о новой холодной войне с Западом все повернулось в сторону державного патриотизма. Эта модель воззрений не противоречит национализму, вполне совместима с ним, от этого у многих произошло смещение акцентов в сторону внешнеполитического патриотизма», — говорит политолог. Кроме того, он считает, что власть научилась эффективно работать в информационном поле с самой больной темой националистов — межэтническими конфликтами. В последнее время резонансных конфликтов на этой почве становится все меньше. А ведь именно они приводили к масштабной мобилизации националистов на Манежной площади в 2010 году и в Бирюлево в 2013 году. Однако списывать русский национализм со счетов все же рано, считает Ремизов. «Текущая ситуация носит временный характер и новый виток миграционного кризиса или новые этно-религиозные конфликты могут дать еще много поводов к возвращению национализма в повестку дня», — уверен эксперт. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}