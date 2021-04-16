Памятник врачам от Дельфина и ремейк легендарной анимации

Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони». Он посвящен врачам, погибшим от COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Пусть среда на этой неделе принесет вам не только теплую весну, но и теплые чувства вместе с нашей новой Афишей — воспоминания из детства с ремейком от Союзмультфильма, ностальгию по хорошему кино вместе с новым кинообзором, радость новых игр и благодарность к тем, кто делает нашу жизнь лучше в сложные времена.

Что сделать утром

Утро нового дня начнем с благодарностью и гордостью за тех, кто помогает нам в это непростое время. Певец Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони» — он посвящен врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Вместе с треком вышел клип — вечный digital-памятник тем, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения других, он будет бесконечно транслироваться в формате live stream на сайте , где в режиме реального времени загружаются имена медработников.

Что сделать днем

Днем вместе с детьми оцените новый мультфильм — новый сериал «Союзмультфильма» по мотивам классической короткометражки «Чучело-Мяучело» выходит на видеосервисе Premier 14 апреля. Проект под названием «Чуч-Мяуч» будет состоять из 52 эпизодов, которые расскажут о девочке и ее волшебном коте.

Что сделать вечером

Вечером фанаты игры Apex Legends могут оценить настоящее событие — с 13 по 27 апреля пройдут «Военные игры» с ежедневными испытаниями. В рамках события игроков ожидает пять режимов и множество ценных призов и модификаций.

Или поговорим о кино — вышел новый эпизод программы «Экранная копия», в котором кинокритик Алексей Филиппов, литературовед Галина Юзефович и психолог Мария Бразговская обсудили книгу Пьера Буля «Планета обезьян» и ее киноадаптации. Как сюжет фильма отражает реальность и где в нас прячется животное начало — послушаем: