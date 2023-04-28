Россия будет сотрудничать с Ираном в новой сфере

И это не оружие

28 апреля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин считает, что у Северного Кавказа огромный экспортный потенциал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Иран нашли новую сферу для сотрудничества. Крупнейшим поставщиком баранины в страну уже стал Северный Кавказ, и экспортный потенциал региона будет только расти. Об этом в интервью URA.RU заявил ди­рек­тор Цен­тра эт­но­кон­фес­си­о­наль­ных ис­сле­до­ва­ний Се­вер­но­го Кав­ка­за Руслан Гереев, объясняя визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Карачаево-Черкессию 28 апреля. Михаил Мишустин (в центре) подчеркнул, что Карачаево-Черкессия — лидер в сфере овцеводства и производства пряжи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе визита в Черкесск глава кабинета министров посетил два предприятия, принял участие в в запуске Красногорских малых гидроэлектростанций и обсудил текущие вопросы с главой региона. Особое внимание было уделено развитию животноводства и текстильной промышленности. Первой точкой в ходе визита премьера стал завод по производству трикотажной пряжи «Вулкам» — единственного российского предприятия, осуществляющего деятельность в режиме полного цикла от сбора шерсти до создания трикотажа. Премьер ознакомился с цехами и пообщался с сотрудниками. Мишустин подчеркнул, что Карачаево-Черкессия «по праву считается лидером в сфере овцеводства и производства пряжи», активно занимается животноводством, овцеводством. Власти будут оказывать планомерную поддержку легкой промышленности в СКФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Каждый четвертый, по-моему, житель республики занят в текстильной отрасли. Это такой флагман, если хотите, в России. Мы очень многие делаем для поддержки. Примерно совокупная поддержка отрасли сейчас — около 2 млрд рублей», — отметил глава правительства. Важность предприятия, по словам Мишустина, связана и с тем, что его изделия используются для пошива школьной формы. «А школьная форма всегда перед учебным годом востребована. И здесь специальные субсидии помогут производить ее недорого, по разумной цене. Порядка 400 млн рублей на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете в этом году. Есть целый ряд и других инструментов, в первую очередь в Минпромторге, чтобы вы могли использовать льготные кредиты, возможность лизинга, в том числе кластерные предложения. Ну и промышленная ипотека», — подчеркнул Мишустин. Мишустин (второй слева) не исключил, что будут приняты новые меры поддержки для животноводческих хозяйств СКФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Далее премьер-министр посетил черкесский завод по производству мяса группы компаний «Дамате». В 2022 года было открыто новое направление — переработка баранины в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Планируется производить порядка 25 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили 4,7 млрд рублей. В ходе общения с сотрудниками предприятия глава правительства РФ не исключил, что будут приняты новые меры поддержки для небольших животноводческих хозяйств СКФО. «Мы сегодня готовимся к большой правительственной комиссии, где будем рассматривать все вопросы, связанные с развитием Северного Кавказа. Мы поддерживаем наших животноводов, у нас впервые за долгие годы количество произведенного мяса превысило то, что производил Советский Союз. Этого удалось достичь благодаря большой системной работе властей, когда все формы поддержки развития этой отрасли дали результаты», — отметил премьер. Мишустин в режиме видеоконференции принял участие в запуске Красногорских малых гидроэлектростанций. Проект реализован компанией «РусГидро» и призван на 18% снизить дефицит энергосистемы региона. В ходе церемонии глава правительства особо отметил, что о необходимости активного развития малых ГЭС ранее говорил президент. «С вводом двух новых ГЭС единая энергосистема страны станет еще более надежной и сбалансированной. При этом Красногорский гидроузел поможет сгладить колебания уровня воды в водохранилище, что позволит другим действующим станциям на реке Кубани увеличить генерацию экологически чистой энергии», — пояснил Михаил Мишустин. Михаил Мишустин (в центре) привык лично контролировать исполнение всех своих поручений Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению эксперта по Се­вер­но­му Кав­ка­зу, политолога Руслана Гереева, визит Мишустина в СКФО указывает на серьезный потенциал регионов в сельском хозяйстве, легкой промышленности и туризме. Премьер лично отслеживает все прорывные проекты, которые реализуются по линии правительства. — Руслан Маликович, почему в последние два года именно СКФО уделяется особое внимание, и премьер лично контролирует реализацию проектов на этих территориях? — Речь идет о прорывных проектах для региона. Общая стоимость на территориях составляет более 160 млрд рублей. Все проекты реализуются по поручению Мишустина в рамках новой модели экономического развития регионов. Его визит связан с формированием новой схемы экономического роста. Глава правительства привык контролировать выполнение всех своих поручений лично, что является показателем и гарантией их исполнения. Карачаево-Черкесская республика — один из динамично развивающихся субъектов СКФО. Он долгое время был дотационным, а сейчас показывает значительный рост. Внутренний туризм позволил Северному Кавказу обрести новых инвесторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — С чем это связано? — Ситуацию на Северном Кавказе удалось изменить благодаря нарастающему потоку туристов в связи со сложной внешнеэкономической ситуацией. Власти принимают активное участие в динамичном развитии туротрасли. Реализация планов по развитию СКФО прописана до 2030 года. И инвесторы в этом заинтересованы. — Премьер посетил два предприятия — по развитию легкой промышленности и животноводства. Если ли у региона потенциал стать поставщиком российской продукции другим странам? — Мощности, которые создаются в регионе, позволяют заменить многих поставщиков, которые сегодня уходят. Их места заполняются представителями из субъектов. Это основная задача в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. На территории СКФО запланированы несколько больших аграрных проектов, так как регион ориентирован на эту сферу. Северный Кавказ занял по итогам 2022 года одно из ведущих мест по поставкам мяса, в том числе — баранины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Какие шансы у региона стать одним из основных экспортеров продукции в ближайшие регионы и дружественные страны? — Если мы рассматриваем округ с точки зрения производства мяса, то он занял, по итогам 2022 года, одно из ведущих мест. В том числе по поставкам за рубеж, в частности, в Иран. Особым спросом пользуется баранина. Также продукция поставляется странам СНГ. Она соответствует всем мировым стандартам и экспорт будет только расти. Регион может стать одним из ведущих в поставках, вопрос здесь только в объемах. И тут речь не только о «сыром» продукте, но и о конечном — колбасе и прочем. Регион способен обеспечить мясом и другие области России. Помимо этого, создание новых производств дает новые рабочие места, которые необходимы региону, а также налоговые поступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Иран нашли новую сферу для сотрудничества. Крупнейшим поставщиком баранины в страну уже стал Северный Кавказ, и экспортный потенциал региона будет только расти. Об этом в интервью URA.RU заявил ди­рек­тор Цен­тра эт­но­кон­фес­си­о­наль­ных ис­сле­до­ва­ний Се­вер­но­го Кав­ка­за Руслан Гереев, объясняя визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Карачаево-Черкессию 28 апреля. В ходе визита в Черкесск глава кабинета министров посетил два предприятия, принял участие в в запуске Красногорских малых гидроэлектростанций и обсудил текущие вопросы с главой региона. Особое внимание было уделено развитию животноводства и текстильной промышленности. Первой точкой в ходе визита премьера стал завод по производству трикотажной пряжи «Вулкам» — единственного российского предприятия, осуществляющего деятельность в режиме полного цикла от сбора шерсти до создания трикотажа. Премьер ознакомился с цехами и пообщался с сотрудниками. Мишустин подчеркнул, что Карачаево-Черкессия «по праву считается лидером в сфере овцеводства и производства пряжи», активно занимается животноводством, овцеводством. «Каждый четвертый, по-моему, житель республики занят в текстильной отрасли. Это такой флагман, если хотите, в России. Мы очень многие делаем для поддержки. Примерно совокупная поддержка отрасли сейчас — около 2 млрд рублей», — отметил глава правительства. Важность предприятия, по словам Мишустина, связана и с тем, что его изделия используются для пошива школьной формы. «А школьная форма всегда перед учебным годом востребована. И здесь специальные субсидии помогут производить ее недорого, по разумной цене. Порядка 400 млн рублей на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете в этом году. Есть целый ряд и других инструментов, в первую очередь в Минпромторге, чтобы вы могли использовать льготные кредиты, возможность лизинга, в том числе кластерные предложения. Ну и промышленная ипотека», — подчеркнул Мишустин. Далее премьер-министр посетил черкесский завод по производству мяса группы компаний «Дамате». В 2022 года было открыто новое направление — переработка баранины в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Планируется производить порядка 25 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили 4,7 млрд рублей. В ходе общения с сотрудниками предприятия глава правительства РФ не исключил, что будут приняты новые меры поддержки для небольших животноводческих хозяйств СКФО. «Мы сегодня готовимся к большой правительственной комиссии, где будем рассматривать все вопросы, связанные с развитием Северного Кавказа. Мы поддерживаем наших животноводов, у нас впервые за долгие годы количество произведенного мяса превысило то, что производил Советский Союз. Этого удалось достичь благодаря большой системной работе властей, когда все формы поддержки развития этой отрасли дали результаты», — отметил премьер. Мишустин в режиме видеоконференции принял участие в запуске Красногорских малых гидроэлектростанций. Проект реализован компанией «РусГидро» и призван на 18% снизить дефицит энергосистемы региона. В ходе церемонии глава правительства особо отметил, что о необходимости активного развития малых ГЭС ранее говорил президент. «С вводом двух новых ГЭС единая энергосистема страны станет еще более надежной и сбалансированной. При этом Красногорский гидроузел поможет сгладить колебания уровня воды в водохранилище, что позволит другим действующим станциям на реке Кубани увеличить генерацию экологически чистой энергии», — пояснил Михаил Мишустин. По мнению эксперта по Се­вер­но­му Кав­ка­зу, политолога Руслана Гереева, визит Мишустина в СКФО указывает на серьезный потенциал регионов в сельском хозяйстве, легкой промышленности и туризме. Премьер лично отслеживает все прорывные проекты, которые реализуются по линии правительства. — Руслан Маликович, почему в последние два года именно СКФО уделяется особое внимание, и премьер лично контролирует реализацию проектов на этих территориях? — Речь идет о прорывных проектах для региона. Общая стоимость на территориях составляет более 160 млрд рублей. Все проекты реализуются по поручению Мишустина в рамках новой модели экономического развития регионов. Его визит связан с формированием новой схемы экономического роста. Глава правительства привык контролировать выполнение всех своих поручений лично, что является показателем и гарантией их исполнения. Карачаево-Черкесская республика — один из динамично развивающихся субъектов СКФО. Он долгое время был дотационным, а сейчас показывает значительный рост. — С чем это связано? — Ситуацию на Северном Кавказе удалось изменить благодаря нарастающему потоку туристов в связи со сложной внешнеэкономической ситуацией. Власти принимают активное участие в динамичном развитии туротрасли. Реализация планов по развитию СКФО прописана до 2030 года. И инвесторы в этом заинтересованы. — Премьер посетил два предприятия — по развитию легкой промышленности и животноводства. Если ли у региона потенциал стать поставщиком российской продукции другим странам? — Мощности, которые создаются в регионе, позволяют заменить многих поставщиков, которые сегодня уходят. Их места заполняются представителями из субъектов. Это основная задача в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. На территории СКФО запланированы несколько больших аграрных проектов, так как регион ориентирован на эту сферу. — Какие шансы у региона стать одним из основных экспортеров продукции в ближайшие регионы и дружественные страны? Она соответствует всем мировым стандартам и экспорт будет только расти. Регион может стать одним из ведущих в поставках, вопрос здесь только в объемах. И тут речь не только о «сыром» продукте, но и о конечном — колбасе и прочем. Регион способен обеспечить мясом и другие области России. Помимо этого, создание новых производств дает новые рабочие места, которые необходимы региону, а также налоговые поступления.