Депутата «Единой России» попытались убить в зоне СВО. Видео

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Автомобиль депутата Астраханской областной думы от партии «Единой России» Дениса Харитонова подорвали в зоне СВО. Об этом сообщил сам депутат. При этом он не пострадал.

"Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вез его родным. Давно меня не взрывали в моей машине", — рассказал Денис Харитонов в соцсети "ВКонтакте".

При этом Харитонов рассказывал о своей боевой машине незадолго до подрыва. Депутат рассказал, что выполняет на нем особые поручения в зоне спецоперации. Это не первый такой случай, когда на жизнь депутатов покушаются. В прошлом году, например, был подорван автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олег Попов. Последний погиб на месте.

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Автомобиль депутата Астраханской областной думы от партии «Единой России» Дениса Харитонова подорвали в зоне СВО. Об этом сообщил сам депутат. При этом он не пострадал. "Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вез его родным. Давно меня не взрывали в моей машине", — рассказал Денис Харитонов в соцсети "ВКонтакте". При этом Харитонов рассказывал о своей боевой машине незадолго до подрыва. Депутат рассказал, что выполняет на нем особые поручения в зоне спецоперации. Это не первый такой случай, когда на жизнь депутатов покушаются. В прошлом году, например, был подорван автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олег Попов. Последний погиб на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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