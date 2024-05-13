Автомобиль депутата Астраханской областной думы от партии «Единой России» Дениса Харитонова подорвали в зоне СВО. Об этом сообщил сам депутат. При этом он не пострадал.
"Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вез его родным. Давно меня не взрывали в моей машине", — рассказал Денис Харитонов в соцсети "ВКонтакте".
При этом Харитонов рассказывал о своей боевой машине незадолго до подрыва. Депутат рассказал, что выполняет на нем особые поручения в зоне спецоперации. Это не первый такой случай, когда на жизнь депутатов покушаются. В прошлом году, например, был подорван автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олег Попов. Последний погиб на месте.
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