В Липецкой области начался пожар на электроподстанции от удара ВСУ

Пожар начался на электроподстанции в Липецкой области (архивное фото)
На электроподстанции в Липецкой области начался пожар после удара беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
«БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», —
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