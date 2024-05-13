В Липецкой области начался пожар на электроподстанции от удара ВСУ

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Пожар начался на электроподстанции в Липецкой области (архивное фото) Фото:

На электроподстанции в Липецкой области начался пожар после удара беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», — написал в своем официальном telegram-канале Игорь Артамонов.

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На электроподстанции в Липецкой области начался пожар после удара беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», — написал в своем официальном telegram-канале Игорь Артамонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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