Происшествия ФСБ: ВСУ пытались устроить теракт беспилотниками в День Победы. Видео 13 мая 2024 в 09:15 Размер текста - 17 + Беспилотники со взрывчаткой направлялись в места скопления людей, сообщили в ФСБ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ пытались атаковать Мариуполь с помощью беспилотников 9 мая. Дроны, начиненные взрывчаткой летели в места скопления людей, но были сбиты, сообщили в УФСБ Донецкой народной Республики. «В Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотника, которые летели в места массового скопления людей со взрывными устройствами с поражающими элементами», — говорится в сообщении службы. Информацию передает РИА Новости. По данным ФСБ, 36 килограммов взрывчатки, которые переносили беспилотники, были уничтожены на специальном полигоне. Также уточняется, что всего за неделю над ДНР сбили 312 БПЛА. Ранее сообщалось, что 9 мая ВСУ атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Также атаке подверглась Белгородская область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ пытались атаковать Мариуполь с помощью беспилотников 9 мая. Дроны, начиненные взрывчаткой летели в места скопления людей, но были сбиты, сообщили в УФСБ Донецкой народной Республики. «В Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотника, которые летели в места массового скопления людей со взрывными устройствами с поражающими элементами», — говорится в сообщении службы. Информацию передает РИА Новости. По данным ФСБ, 36 килограммов взрывчатки, которые переносили беспилотники, были уничтожены на специальном полигоне. Также уточняется, что всего за неделю над ДНР сбили 312 БПЛА. Ранее сообщалось, что 9 мая ВСУ атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Также атаке подверглась Белгородская область. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям