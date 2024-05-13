Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР

Беспилотник ВСУ атаковал ДНР
Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает само министерство. Уточняется, что сотрудники спешили на тушение пожара в Горловке.
«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что сотрудники спешили на вызов в Горловке. Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна. Личному составу удалось эвакуироваться с места обстрела, они находятся в больнице.
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