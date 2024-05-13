Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР

13 мая 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Беспилотник ВСУ атаковал ДНР Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает само министерство. Уточняется, что сотрудники спешили на тушение пожара в Горловке. «В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что сотрудники спешили на вызов в Горловке. Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна. Личному составу удалось эвакуироваться с места обстрела, они находятся в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает само министерство. Уточняется, что сотрудники спешили на тушение пожара в Горловке. «В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что сотрудники спешили на вызов в Горловке. Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна. Личному составу удалось эвакуироваться с места обстрела, они находятся в больнице.