Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотник ВСУ атаковал ДНР Фото:

Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает само министерство. Уточняется, что сотрудники спешили на тушение пожара в Горловке.

«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что сотрудники спешили на вызов в Горловке. Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна. Личному составу удалось эвакуироваться с места обстрела, они находятся в больнице.

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Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает само министерство. Уточняется, что сотрудники спешили на тушение пожара в Горловке. «В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что сотрудники спешили на вызов в Горловке. Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна. Личному составу удалось эвакуироваться с места обстрела, они находятся в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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