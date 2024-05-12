Из-под завалов в Белгороде достают людей: главное об атаке ВСУ на жилой дом

МЧС: из-под завалов в Белгороде извлечены тела шестерых погибших

12 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

В Белгороде в результате обстрела ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент известно о шести погибших. URA.RU в своем материале собрало главное, что известно о происшествии к этому часу. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем telegram-канале о пострадавших в результате обстрела. Он уточнил, что, по предварительным данным, в сумме пострадали 20 человек, среди которых двое детей. Гладков отметил состояние маленького ребенка в возрасте полутора месяцев с серьезными травмами, который готовится к перевозке в Москву под присмотром реаниматолога. Также он рассказал о 16-летнем пострадавшем, который был госпитализирован с различными травмами головы. Остальные пострадавшие находятся под медицинским наблюдением в местных клиниках, отметил губернатор. Шестерым уже была предоставлена необходимая помощь, их направили на амбулаторное лечение. Согласно сообщениям оперативных служб, спасателям также удалось извлечь еще одного живого человека. Для спасения человека специалистам пришлось пробить бетонную стену соседней квартиры. Из-под обломков были извлечены тела двоих погибших. Об этом рассказал Вячеслав Гладков. Ими оказались мужчина и женщина. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, под завалами могут оставаться и другие люди. Позже стало известно, что из-под завалов извлекли еще двух погибших. Об этом сообщили в МЧС. Затем спасатели извлекли еще два тела. Таким образом, на данный момент подтверждено шесть погибших в результате обрушения здания в Белгороде. Согласно сообщению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и Гладкова относительно ситуации. Песков передал, что Путин поручил предпринять все необходимые меры по данному инциденту. На месте обрушения подъезда многоэтажки возникло очаговое тление. Об этом сообщили оперативные службы. Пожарные совершают проливку мест возгораний. В Белгороде были зафиксированы мощные взрывы на фоне третьей за день объявленной ракетной тревоги. В МЧС рассказали, что спасатели, занимавшиеся поисково-спасательными работами на месте обрушения жилого дома, были вынуждены прервать свою деятельность и перейти в укрытии.