При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека, есть пострадавшие

В результате обстрела украинскими военными города Краснодона погибли три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В результате обстрела промышленной зоны в Краснодоне образовался сильный пожар. <…> К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — заявил Пасечник в своем telegram-канале. По словам главы региона, сотрудники МЧС и военные приступили к тушению возникшего пожара. Работников предприятий эвакуируют.
На месте происшествия также работают специалисты Следственного комитета. По словам Пасечника, одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. Он отметил, что в парке в этот момент ни кого не было.
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