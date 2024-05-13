В Раде испугались, что ВС РФ готовят два «котла» на Украине

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ,  stock
По словам украинского политика, готовится удар в области Днепропетровска и Часова Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что ВСУ опасаются подготовки одновременно двух «котлов» от Вооруженных сил России. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Александру Шелесту* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

«Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская область и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр», — заявил Шевченко в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста.

По его словам, армия России намеревается оторвать две большие группировки ВСУ на северо-востоке, восточном направлении и на южном, создав два «котла». «И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли», — сказал депутат.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

ВС РФ в последние дни приступили к активным действиям в области Волчанска, передает «Царьград». Параллельно с этим ожидается усиление ударов российских сил со стороны Кисловки и Котляровки в направлении пгт Ковшаровка.

*Александр Шелест признан Минюстом РФ иноагентом

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Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что ВСУ опасаются подготовки одновременно двух «котлов» от Вооруженных сил России. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Александру Шелесту* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). «Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская область и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр», — заявил Шевченко в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста. По его словам, армия России намеревается оторвать две большие группировки ВСУ на северо-востоке, восточном направлении и на южном, создав два «котла». «И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли», — сказал депутат. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВС РФ в последние дни приступили к активным действиям в области Волчанска, передает «Царьград». Параллельно с этим ожидается усиление ударов российских сил со стороны Кисловки и Котляровки в направлении пгт Ковшаровка. *Александр Шелест признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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