В Раде испугались, что ВС РФ готовят два «котла» на Украине

13 мая 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

По словам украинского политика, готовится удар в области Днепропетровска и Часова Яра Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что ВСУ опасаются подготовки одновременно двух «котлов» от Вооруженных сил России. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Александру Шелесту* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). «Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская область и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр», — заявил Шевченко в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста. По его словам, армия России намеревается оторвать две большие группировки ВСУ на северо-востоке, восточном направлении и на южном, создав два «котла». «И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли», — сказал депутат. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВС РФ в последние дни приступили к активным действиям в области Волчанска, передает «Царьград». Параллельно с этим ожидается усиление ударов российских сил со стороны Кисловки и Котляровки в направлении пгт Ковшаровка. *Александр Шелест признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что ВСУ опасаются подготовки одновременно двух «котлов» от Вооруженных сил России. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Александру Шелесту* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). «Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская область и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр», — заявил Шевченко в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста. По его словам, армия России намеревается оторвать две большие группировки ВСУ на северо-востоке, восточном направлении и на южном, создав два «котла». «И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли», — сказал депутат. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВС РФ в последние дни приступили к активным действиям в области Волчанска, передает «Царьград». Параллельно с этим ожидается усиление ударов российских сил со стороны Кисловки и Котляровки в направлении пгт Ковшаровка. *Александр Шелест признан Минюстом РФ иноагентом