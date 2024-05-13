На месте происшествия работают спасатели
В Кировском районе Санкт-Петербурга разгорелся крупный пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, пишет «Осторожно, новости».
«В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Загорелся склад с паллетами на Химическом переулке», — говорится в сообщении telegram-канала.
Уточняется, что площадь пожара составила 500 квадратных метров, дым виден из соседних районов. На месте происшествия работают спасатели.
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