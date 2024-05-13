В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складе. Видео

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На месте происшествия работают спасатели
На месте происшествия работают спасатели Фото:

В Кировском районе Санкт-Петербурга разгорелся крупный пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, пишет «Осторожно, новости».

«В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Загорелся склад с паллетами на Химическом переулке», — говорится в сообщении telegram-канала.

Уточняется, что площадь пожара составила 500 квадратных метров, дым виден из соседних районов. На месте происшествия работают спасатели.

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В Кировском районе Санкт-Петербурга разгорелся крупный пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, пишет «Осторожно, новости». «В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Загорелся склад с паллетами на Химическом переулке», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что площадь пожара составила 500 квадратных метров, дым виден из соседних районов. На месте происшествия работают спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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