Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией «непроходимым»

13 мая 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Польша выделит около 400 млн долларов на усиление заграждений на границе с Белоруссией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Польша намерена выделить приблизительно 375 миллионов долларов на укрепление границы с Белоруссией Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик. «Мы планируем модернизацию заграждения, чтобы сделать его непреодолимым. Ожидается, что усиление обойдется примерно в 1,5 миллиарда злотых [примерно 375 миллионов долларов]», — передает слова Томчика РИА Новости. Томчик подчеркнул, что существующие барьеры на границе оказались неэффективными для предотвращения незаконной миграции. Он утверждает, что мигранты, получая поддержку от белорусских властей и используя простые инструменты, как домкрат, могут преодолевать нынешнее заграждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша намерена выделить приблизительно 375 миллионов долларов на укрепление границы с Белоруссией Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик. «Мы планируем модернизацию заграждения, чтобы сделать его непреодолимым. Ожидается, что усиление обойдется примерно в 1,5 миллиарда злотых [примерно 375 миллионов долларов]», — передает слова Томчика РИА Новости. Томчик подчеркнул, что существующие барьеры на границе оказались неэффективными для предотвращения незаконной миграции. Он утверждает, что мигранты, получая поддержку от белорусских властей и используя простые инструменты, как домкрат, могут преодолевать нынешнее заграждение.