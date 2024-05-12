Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией «непроходимым»

Польша намерена выделить приблизительно 375 миллионов долларов на укрепление границы с Белоруссией Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.
«Мы планируем модернизацию заграждения, чтобы сделать его непреодолимым. Ожидается, что усиление обойдется примерно в 1,5 миллиарда злотых [примерно 375 миллионов долларов]», — передает слова Томчика РИА Новости.
Томчик подчеркнул, что существующие барьеры на границе оказались неэффективными для предотвращения незаконной миграции. Он утверждает, что мигранты, получая поддержку от белорусских властей и используя простые инструменты, как домкрат, могут преодолевать нынешнее заграждение.
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