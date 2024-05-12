12 мая 2024

Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией «непроходимым»

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Польша выделит около 400 млн долларов на усиление заграждений на границе с Белоруссией Фото:

Польша намерена выделить приблизительно 375 миллионов долларов на укрепление границы с Белоруссией Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

«Мы планируем модернизацию заграждения, чтобы сделать его непреодолимым. Ожидается, что усиление обойдется примерно в 1,5 миллиарда злотых [примерно 375 миллионов долларов]», — передает слова Томчика РИА Новости.

Томчик подчеркнул, что существующие барьеры на границе оказались неэффективными для предотвращения незаконной миграции. Он утверждает, что мигранты, получая поддержку от белорусских властей и используя простые инструменты, как домкрат, могут преодолевать нынешнее заграждение.

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Польша намерена выделить приблизительно 375 миллионов долларов на укрепление границы с Белоруссией Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик. «Мы планируем модернизацию заграждения, чтобы сделать его непреодолимым. Ожидается, что усиление обойдется примерно в 1,5 миллиарда злотых [примерно 375 миллионов долларов]», — передает слова Томчика РИА Новости. Томчик подчеркнул, что существующие барьеры на границе оказались неэффективными для предотвращения незаконной миграции. Он утверждает, что мигранты, получая поддержку от белорусских властей и используя простые инструменты, как домкрат, могут преодолевать нынешнее заграждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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