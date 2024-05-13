Украина пыталась ударить ракетами Storm Shadow по Крыму

Средства ПВО в ночь на 13 мая уничтожили 12 снарядов РСЗО «Ольха» над Белгородской областью и четыре ракеты Storm Shadow над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены <…> четыре авиационные управляемые ракеты „Storm Shadow“ и семь БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, было уничтожено 12 снарядов «Ольха», 12 БПЛА над Белгородской областью. Еще несколько беспилотников сбили над Курской областью. Также Липецкая область подверглась атаке. Там перехватили четыре БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.