Минфин раскрыл дефицит федерального бюджета за январь—апрель

Дефицит бюджета РФ составил 1,484 трлн руб, уточнили в Минфине
Дефицит федерального бюджета в период с января по апрель составил 1,484 триллиона рублей. Это 0,8% ВВП страны. Об этом рассказали в Минфин РФ.
«Дефицит федерального бюджета РФ за январь—апрель составил 1,484 триллиона рублей», — уточнили в министерстве. Информация
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.