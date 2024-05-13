Минфин раскрыл дефицит федерального бюджета за январь—апрель

Минфин РФ: дефицит бюджета с начала года составил 1,484 трлн руб
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Клипарт "Бюджет". Москва, экономика, бюджет
Дефицит бюджета РФ составил 1,484 трлн руб, уточнили в Минфине Фото:

Дефицит федерального бюджета в период с января по апрель составил 1,484 триллиона рублей. Это 0,8% ВВП страны. Об этом рассказали в Минфин РФ.

«Дефицит федерального бюджета РФ за январь—апрель составил 1,484 триллиона рублей», — уточнили в министерстве. Информация опубликована на сайте ведомства.

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Дефицит федерального бюджета в период с января по апрель составил 1,484 триллиона рублей. Это 0,8% ВВП страны. Об этом рассказали в Минфин РФ. «Дефицит федерального бюджета РФ за январь—апрель составил 1,484 триллиона рублей», — уточнили в министерстве. Информация опубликована на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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