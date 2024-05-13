Мужчина напал на участника СВО и полицейского в Краснодаре

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В Краснодаре мужчина напал на участника СВО и полицейского
В Краснодаре мужчина напал на участника СВО и полицейского Фото:

В Краснодаре мужчина напал на участника спецоперации на Украине и полицейского. На нападавшего составлено уголовное дело. Об этом сообщило краевое СУСК РФ.

«По данным следствия, днём 8 мая 2024 года 31-летний фигурант около одного из домов по улице Радио в краевом центре напал на 34-летнего участника специальной военной операции, ударив его в область колена и живота», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что 9 мая нападавшего доставили в отдел полиции, где он совершил нападение на оперативника в отделе полиции.

Против мужчины возбуждено два уголовных дела, которые соединили в одно производство. Его обвинили в нападении на участника СВО и в применении насилия в отношении представителя власти. 

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В Краснодаре мужчина напал на участника спецоперации на Украине и полицейского. На нападавшего составлено уголовное дело. Об этом сообщило краевое СУСК РФ. «По данным следствия, днём 8 мая 2024 года 31-летний фигурант около одного из домов по улице Радио в краевом центре напал на 34-летнего участника специальной военной операции, ударив его в область колена и живота», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что 9 мая нападавшего доставили в отдел полиции, где он совершил нападение на оперативника в отделе полиции. Против мужчины возбуждено два уголовных дела, которые соединили в одно производство. Его обвинили в нападении на участника СВО и в применении насилия в отношении представителя власти. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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