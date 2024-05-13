Мужчина напал на участника СВО и полицейского в Краснодаре

В Краснодаре мужчина напал на участника спецоперации на Украине и полицейского. На нападавшего составлено уголовное дело. Об этом сообщило краевое СУСК РФ.
«По данным следствия, днём 8 мая 2024 года 31-летний фигурант около одного из домов по улице Радио в краевом центре напал на 34-летнего участника специальной военной операции, ударив его в область колена и живота», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что 9 мая нападавшего доставили в отдел полиции, где он совершил нападение на оперативника в отделе полиции.
Против мужчины возбуждено два уголовных дела, которые соединили в одно производство. Его обвинили в нападении на участника СВО и в применении насилия в отношении представителя власти.
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