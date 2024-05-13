СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами

Биржа СПБ объявила о приостановке торгов акциями
Биржа Санкт-Петербурга объявила о приостановке торгов ценными бумагами. Это связано с технической ошибкой, причины которой выясняются.
"ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 12:05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", — отмечается в сообщении биржи. О возобновлении торгов сообщат отдельно.
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