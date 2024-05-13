СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами

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Биржа СПБ объявила о приостановке торгов акциями
Биржа СПБ объявила о приостановке торгов акциями Фото:

Биржа Санкт-Петербурга объявила о приостановке торгов ценными бумагами. Это связано с технической ошибкой, причины которой выясняются. 

"ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 12:05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", — отмечается в сообщении биржи. О возобновлении торгов сообщат отдельно. 

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Биржа Санкт-Петербурга объявила о приостановке торгов ценными бумагами. Это связано с технической ошибкой, причины которой выясняются.  "ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 12:05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", — отмечается в сообщении биржи. О возобновлении торгов сообщат отдельно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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