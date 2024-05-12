Количество жертв при обрушении в Белгороде возросло

13 мая 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Число жертв при обрушении в Белгороде достигло 13 человек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 13 человек. Об этом информирует МЧС России. «Спасательные бригады обнаружили и извлекли тело тринадцатой жертвы из-под обломков здания», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. До этого, по официальной информации, было 12 погибших. Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. По данному факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 13 человек. Об этом информирует МЧС России. «Спасательные бригады обнаружили и извлекли тело тринадцатой жертвы из-под обломков здания», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. До этого, по официальной информации, было 12 погибших. Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. По данному факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.