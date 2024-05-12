12 мая 2024

Количество жертв при обрушении в Белгороде возросло

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Число жертв при обрушении в Белгороде достигло 13 человек Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 13 человек. Об этом информирует МЧС России.

«Спасательные бригады обнаружили и извлекли тело тринадцатой жертвы из-под обломков здания», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. До этого, по официальной информации, было 12 погибших.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. По данному факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.

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Количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 13 человек. Об этом информирует МЧС России. «Спасательные бригады обнаружили и извлекли тело тринадцатой жертвы из-под обломков здания», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. До этого, по официальной информации, было 12 погибших. Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. По данному факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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