Количество жертв при обрушении в Белгороде возросло

Количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 13 человек. Об этом информирует МЧС России.
«Спасательные бригады обнаружили и извлекли тело тринадцатой жертвы из-под обломков здания», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. До этого, по официальной информации, было 12 погибших.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. По данному факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.
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Количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 13 человек. Об этом информирует МЧС России. «Спасательные бригады обнаружили и извлекли тело тринадцатой жертвы из-под обломков здания», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. До этого, по официальной информации, было 12 погибших. Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. По данному факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.