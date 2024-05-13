В России предложили штрафовать за скрытые или измененные автомобильные номера

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала введение административной ответственности для тех автовладельцев, кто препятствует идентификации номеров транспорта. За соответствующее нарушение они будут получать штраф. Об этом рассказал журналистам источник, приближенный к комиссии.
"В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект", — сообщил собеседник в разговоре с журналистами "Интерфакса". Проект закона направлен на борьбу с использованием специальных материалов, затрудняющих идентификацию или позволяющих изменять внешний вид автомобильных номеров.
Ранее на рассмотрение в Госдуму также внесли законопроект, предлагающий штрафовать водителей, которые отказываются останавливать по требованию полиции и других уполномоченных лиц. Помимо штрафа также предлагается лишать автовладельцев прав.
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