В России предложили штрафовать за скрытые или измененные автомобильные номера

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Водителей, которые скрывают автомобильные номера, будут привлекать к административной ответственности
Водителей, которые скрывают автомобильные номера, будут привлекать к административной ответственности Фото:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала введение административной ответственности для тех автовладельцев, кто препятствует идентификации номеров транспорта. За соответствующее нарушение они будут получать штраф. Об этом рассказал журналистам источник, приближенный к комиссии. 

"В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект", — сообщил собеседник в разговоре с журналистами "Интерфакса". Проект закона направлен на борьбу с использованием специальных материалов, затрудняющих идентификацию или позволяющих изменять внешний вид автомобильных номеров.

Ранее на рассмотрение в Госдуму также внесли законопроект, предлагающий штрафовать водителей, которые отказываются останавливать по требованию полиции и других уполномоченных лиц. Помимо штрафа также предлагается лишать автовладельцев прав. 

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала введение административной ответственности для тех автовладельцев, кто препятствует идентификации номеров транспорта. За соответствующее нарушение они будут получать штраф. Об этом рассказал журналистам источник, приближенный к комиссии.  "В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект", — сообщил собеседник в разговоре с журналистами "Интерфакса". Проект закона направлен на борьбу с использованием специальных материалов, затрудняющих идентификацию или позволяющих изменять внешний вид автомобильных номеров. Ранее на рассмотрение в Госдуму также внесли законопроект, предлагающий штрафовать водителей, которые отказываются останавливать по требованию полиции и других уполномоченных лиц. Помимо штрафа также предлагается лишать автовладельцев прав. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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