Папа Римский выразил соболезнования от обрушения дома в Белгороде

13 мая 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

В результате обрушения погибли 12 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования родным и близким жертв обстрела в Белгороде, а также осудил атаки на мирное население. Эту информацию передал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом. «Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — цитирует Севастьянов слова папы Франциска, ссылаясь на их личный диалог. Слова Севастьянова передает РИА Новости. События в Белгороде были озвучены губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который в воскресенье сообщил о массированном обстреле города, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. По этому факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, среди которых двое детей, и подтверждена гибель 12 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования родным и близким жертв обстрела в Белгороде, а также осудил атаки на мирное население. Эту информацию передал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом. «Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — цитирует Севастьянов слова папы Франциска, ссылаясь на их личный диалог. Слова Севастьянова передает РИА Новости. События в Белгороде были озвучены губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который в воскресенье сообщил о массированном обстреле города, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. По этому факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, среди которых двое детей, и подтверждена гибель 12 человек.