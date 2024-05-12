12 мая 2024

Папа Римский выразил соболезнования от обрушения дома в Белгороде

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Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , старый дом, разрушение памятника архитектуры, обрушение стены, усадьба ваганова
В результате обрушения погибли 12 человек Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования родным и близким жертв обстрела в Белгороде, а также осудил атаки на мирное население. Эту информацию передал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом.

«Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — цитирует Севастьянов слова папы Франциска, ссылаясь на их личный диалог. Слова Севастьянова передает РИА Новости.

События в Белгороде были озвучены губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который в воскресенье сообщил о массированном обстреле города, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. По этому факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, среди которых двое детей, и подтверждена гибель 12 человек.

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Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования родным и близким жертв обстрела в Белгороде, а также осудил атаки на мирное население. Эту информацию передал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом. «Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — цитирует Севастьянов слова папы Франциска, ссылаясь на их личный диалог. Слова Севастьянова передает РИА Новости. События в Белгороде были озвучены губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который в воскресенье сообщил о массированном обстреле города, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. По этому факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, среди которых двое детей, и подтверждена гибель 12 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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