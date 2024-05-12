Папа Римский выразил соболезнования от обрушения дома в Белгороде

Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования родным и близким жертв обстрела в Белгороде, а также осудил атаки на мирное население. Эту информацию передал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом.
«Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — цитирует Севастьянов слова папы Франциска, ссылаясь на их личный диалог. Слова Севастьянова передает РИА Новости.
События в Белгороде были озвучены губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который в воскресенье сообщил о массированном обстреле города, в результате чего произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. По этому факту Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, среди которых двое детей, и подтверждена гибель 12 человек.
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