RT: соратница Навального* попросила Путина о помиловании

Бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева написала ходатайство о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина.
«Осужденная за создание экстремистского сообщества Чанышева в своем письме отмечает, что вышла из состава руководителей ФБК (нежелательная и запрещенная в РФ организация) и с 2021 года прекратила заниматься общественно-политической деятельностью», — говорится в прошении. Содержание передает RT.
Кроме того, Чанышева заявила, что отсидела в тюрьме уже 3,5 года и просит Путина освободить ее от дальнейшего отбывания срока. Также она выплатила штраф в 400 тысяч рублей.
*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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