RT: соратница Навального* попросила Путина о помиловании

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Лилия Чанышева просит освободить ее от отбывания оставшегося срока Фото:

Бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева написала ходатайство о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина.

«Осужденная за создание экстремистского сообщества Чанышева в своем письме отмечает, что вышла из состава руководителей ФБК (нежелательная и запрещенная в РФ организация) и с 2021 года прекратила заниматься общественно-политической деятельностью», — говорится в прошении. Содержание передает RT.

Кроме того, Чанышева заявила, что отсидела в тюрьме уже 3,5 года и просит Путина освободить ее от дальнейшего отбывания срока. Также она выплатила штраф в 400 тысяч рублей.

*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева написала ходатайство о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина. «Осужденная за создание экстремистского сообщества Чанышева в своем письме отмечает, что вышла из состава руководителей ФБК (нежелательная и запрещенная в РФ организация) и с 2021 года прекратила заниматься общественно-политической деятельностью», — говорится в прошении. Содержание передает RT. Кроме того, Чанышева заявила, что отсидела в тюрьме уже 3,5 года и просит Путина освободить ее от дальнейшего отбывания срока. Также она выплатила штраф в 400 тысяч рублей. *Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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