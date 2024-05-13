Общество RT: соратница Навального* попросила Путина о помиловании 13 мая 2024 в 12:45 Размер текста - 17 + Лилия Чанышева просит освободить ее от отбывания оставшегося срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева написала ходатайство о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина. «Осужденная за создание экстремистского сообщества Чанышева в своем письме отмечает, что вышла из состава руководителей ФБК (нежелательная и запрещенная в РФ организация) и с 2021 года прекратила заниматься общественно-политической деятельностью», — говорится в прошении. Содержание передает RT. Кроме того, Чанышева заявила, что отсидела в тюрьме уже 3,5 года и просит Путина освободить ее от дальнейшего отбывания срока. Также она выплатила штраф в 400 тысяч рублей. *Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева написала ходатайство о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина. «Осужденная за создание экстремистского сообщества Чанышева в своем письме отмечает, что вышла из состава руководителей ФБК (нежелательная и запрещенная в РФ организация) и с 2021 года прекратила заниматься общественно-политической деятельностью», — говорится в прошении. Содержание передает RT. Кроме того, Чанышева заявила, что отсидела в тюрьме уже 3,5 года и просит Путина освободить ее от дальнейшего отбывания срока. Также она выплатила штраф в 400 тысяч рублей. *Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям