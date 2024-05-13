Посол Антонов: США хотят переложить ответственность с Киева за удар по Белгороду

13 мая 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Американские СМИ даже не заметили, что Белгород был атакован около 10 раз за сутки Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/t.me/vvgladkov Отсутствие реакции американских властей на удары Вооруженных сил Украины по жилым кварталам, где находятся гражданские люди, весьма красноречива — они готовы сделать все, чтобы снять с Киева «ответственность за их злодеяния». Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — сказал Антонов, отвечая на вопросы СМИ. По его словам, американские СМИ даже не заметили, что Белгород был атакован около 10 раз за сутки. При этом, все удары наносятся оружием, поставленным из США, а обещания Киева не использовать его по мирным районам России «гроша ломаного не стоят», заявил политик. Он считает, что остается только один вариант — наращивать боевые действия, чтобы отодвинуть угрозу от рубежей РФ. В результате атаки ВСУ в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома, а крыша этого же здания упала. Причиной обвала стало попадание снаряда. Уже сейчас насчитывается 13 погибших из-за этого происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отсутствие реакции американских властей на удары Вооруженных сил Украины по жилым кварталам, где находятся гражданские люди, весьма красноречива — они готовы сделать все, чтобы снять с Киева «ответственность за их злодеяния». Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — сказал Антонов, отвечая на вопросы СМИ. По его словам, американские СМИ даже не заметили, что Белгород был атакован около 10 раз за сутки. При этом, все удары наносятся оружием, поставленным из США, а обещания Киева не использовать его по мирным районам России «гроша ломаного не стоят», заявил политик. Он считает, что остается только один вариант — наращивать боевые действия, чтобы отодвинуть угрозу от рубежей РФ. В результате атаки ВСУ в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома, а крыша этого же здания упала. Причиной обвала стало попадание снаряда. Уже сейчас насчитывается 13 погибших из-за этого происшествия.