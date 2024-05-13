Жительница Белгорода чудом спаслась из разрушенного дома, помогая участникам СВО

Жительница Белгорода рассказала, что спаслась во время обстрела многоэтажки благодаря своей работе на благо СВО. В момент удара она отправилась помогать участникам специальной военной операции.
«Мария ушла из дома за час до трагедии. Она ведет telegram-канал для потерявших на СВО зрение бойцов и решила, что необходимо выложить новую запись стихотворения. Дома были перебои с интернетом и женщина пошла в офис», — сообщает историю женщины KP.RU.
При этом женщина отметила, что у нее было нехорошее предчувствие и тревожность накануне удара ВСУ по дому. Позже Марине позвонили соседи и рассказали, что ее подъезд обрушился в результате попадания украинской ракеты.
Ранее Белгород был атакован ВСУ. Одна из сбитых ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.
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