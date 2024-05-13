Жительница Белгорода чудом спаслась из разрушенного дома, помогая участникам СВО

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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, stock
Накануне удара у женщины были предчувствия беды Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Жительница Белгорода рассказала, что спаслась во время обстрела многоэтажки благодаря своей работе на благо СВО. В момент удара она отправилась помогать участникам специальной военной операции.

«Мария ушла из дома за час до трагедии. Она ведет telegram-канал для потерявших на СВО зрение бойцов и решила, что необходимо выложить новую запись стихотворения. Дома были перебои с интернетом и женщина пошла в офис», — сообщает историю женщины KP.RU.

При этом женщина отметила, что у нее было нехорошее предчувствие и тревожность накануне удара ВСУ по дому. Позже Марине позвонили соседи и рассказали, что ее подъезд обрушился в результате попадания украинской ракеты.

Ранее Белгород был атакован ВСУ. Одна из сбитых ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.

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Жительница Белгорода рассказала, что спаслась во время обстрела многоэтажки благодаря своей работе на благо СВО. В момент удара она отправилась помогать участникам специальной военной операции. «Мария ушла из дома за час до трагедии. Она ведет telegram-канал для потерявших на СВО зрение бойцов и решила, что необходимо выложить новую запись стихотворения. Дома были перебои с интернетом и женщина пошла в офис», — сообщает историю женщины KP.RU. При этом женщина отметила, что у нее было нехорошее предчувствие и тревожность накануне удара ВСУ по дому. Позже Марине позвонили соседи и рассказали, что ее подъезд обрушился в результате попадания украинской ракеты. Ранее Белгород был атакован ВСУ. Одна из сбитых ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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