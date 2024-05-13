Жительница Белгорода чудом спаслась из разрушенного дома, помогая участникам СВО

13 мая 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Накануне удара у женщины были предчувствия беды Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Жительница Белгорода рассказала, что спаслась во время обстрела многоэтажки благодаря своей работе на благо СВО. В момент удара она отправилась помогать участникам специальной военной операции. «Мария ушла из дома за час до трагедии. Она ведет telegram-канал для потерявших на СВО зрение бойцов и решила, что необходимо выложить новую запись стихотворения. Дома были перебои с интернетом и женщина пошла в офис», — сообщает историю женщины KP.RU. При этом женщина отметила, что у нее было нехорошее предчувствие и тревожность накануне удара ВСУ по дому. Позже Марине позвонили соседи и рассказали, что ее подъезд обрушился в результате попадания украинской ракеты. Ранее Белгород был атакован ВСУ. Одна из сбитых ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Белгорода рассказала, что спаслась во время обстрела многоэтажки благодаря своей работе на благо СВО. В момент удара она отправилась помогать участникам специальной военной операции. «Мария ушла из дома за час до трагедии. Она ведет telegram-канал для потерявших на СВО зрение бойцов и решила, что необходимо выложить новую запись стихотворения. Дома были перебои с интернетом и женщина пошла в офис», — сообщает историю женщины KP.RU. При этом женщина отметила, что у нее было нехорошее предчувствие и тревожность накануне удара ВСУ по дому. Позже Марине позвонили соседи и рассказали, что ее подъезд обрушился в результате попадания украинской ракеты. Ранее Белгород был атакован ВСУ. Одна из сбитых ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.