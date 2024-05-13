Baza: бомба ФАБ-500 упала в Белгородской области

13 мая 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Причины падения бомбы неизвестны (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Белгородской области 12 мая упала бомба ФАБ-500, сообщает Baza. Уточняется, что она не разорвалась. «В Белгородской области упала бомба ФАБ-500. Причины ее падения пока неизвестны», — сообщает канал со ссылкой на местное население. Кроме того, бомба так и не разорвалась. Пострадавших нет. По данным Baza, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области 12 мая упала бомба ФАБ-500, сообщает Baza. Уточняется, что она не разорвалась. «В Белгородской области упала бомба ФАБ-500. Причины ее падения пока неизвестны», — сообщает канал со ссылкой на местное население. Кроме того, бомба так и не разорвалась. Пострадавших нет. По данным Baza, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается.