Baza: бомба ФАБ-500 упала в Белгородской области

Причины падения бомбы неизвестны (архивное фото)
В Белгородской области 12 мая упала бомба ФАБ-500, сообщает Baza. Уточняется, что она не разорвалась.
«В Белгородской области упала бомба ФАБ-500. Причины ее падения пока неизвестны», — сообщает канал со ссылкой на местное население. Кроме того, бомба так и не разорвалась. Пострадавших нет. По данным Baza, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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