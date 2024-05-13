Baza: бомба ФАБ-500 упала в Белгородской области

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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, боеприпас, бомба, авиационная, фаб,  stock
Причины падения бомбы неизвестны (архивное фото) Фото:

В Белгородской области 12 мая упала бомба ФАБ-500, сообщает Baza. Уточняется, что она не разорвалась.

«В Белгородской области упала бомба ФАБ-500. Причины ее падения пока неизвестны», — сообщает канал со ссылкой на местное население. Кроме того, бомба так и не разорвалась. Пострадавших нет. По данным Baza, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Белгородской области 12 мая упала бомба ФАБ-500, сообщает Baza. Уточняется, что она не разорвалась. «В Белгородской области упала бомба ФАБ-500. Причины ее падения пока неизвестны», — сообщает канал со ссылкой на местное население. Кроме того, бомба так и не разорвалась. Пострадавших нет. По данным Baza, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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